蔡瑞雪「懶得修圖了」！出國被拍原況照 解放細肩帶…半邊外露超兇

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪前陣子雖然飛去義大利遊玩，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她難得大方上傳一系列原況照片、影片，「懶得修圖了」，至今已吸引1.2萬人按讚！

▲▼蔡瑞雪大方PO出原況圖。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



畫面中，可以看到蔡瑞雪本來在外面罩著一件灰色上衣，但偶爾拍照的時候，便脫掉並展現內搭的深藍色細肩帶洋裝，低胸剪裁辣露一半的上圍，剪裁簡約的同時也凸顯窈窕曲線。

▲蔡瑞雪修圖前後其實沒有差很多。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



蔡瑞雪和朋友在當地盡情享用美食和美酒，加上沒有修圖的模樣，讓人難得窺見她私下真實的樣貌。看到朋友留言稱讚「平常不就是原圖輸出嗎？根本沒差」的時候，她則笑認，「我還是會精修一下的～。」

▲蔡瑞雪本來在外面罩著一件灰色上衣。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



事實上，蔡瑞雪曾坦言為了變漂亮，不但減肥、戴牙套、拔了7顆牙齒，還做了美白、保養、學化妝、健身等方法，「我覺得讓自己變美（符合自己的審美），是一件很開心的事情。」