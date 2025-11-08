佳娜剛生完兒子「胸部突然變超不舒服」！產後秒遇挑戰：沒想到

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者潘慧中／綜合報導

烏克蘭女星佳娜2023年宣布和馬來西亞男星祖雄結婚，育有一個1歲女兒之外，7日也平安迎來兒子的誕生，喜獲不少祝福。然而，她事後在社群網站坦言，生完不久後就「馬上遇到挑戰」！

▲▼佳娜。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

▲佳娜生完馬上遇到挑戰。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

佳娜7日在Instagram限時動態透露，當天早上剛生下兒子幾個小時後，「沒想到馬上就遇到擠奶的挑戰，胸部突然變得超不舒服」，幸好最後在泌乳師的幫忙下，她才驚險度過難關。

▲▼佳娜。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin ）

▲佳娜和祖雄7日迎來兒子。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

照片中，可以看到佳娜手拿一個透明奶瓶，裡面的母乳量讓她驚喜萬分，「生產不到12小時，居然就擠出這～麼多！真的被自己嚇到哈哈」，字裡行間都流露出滿滿的母愛。

▲▼佳娜。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

▲佳娜對於母乳量驚喜萬分。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

此外，佳娜也透露產後最享受的時刻，莫過於吃到第一份月子餐，只見她的桌上放著青菜、菇類、排骨湯和紫米飯等，看起來營養豐富、色香俱全，「真的覺得特別好吃、特別滿足。」

▲▼佳娜。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

▲佳娜很享受月子餐。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

