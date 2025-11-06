雙金影后暖心事蹟曝光！楊貴媚赴宜蘭照顧失能長者　他見巨星驚呆

記者黃庠棻／台北報導

「雙金影后」楊貴媚接連以《有生之年》拿下金鐘視后，《小雁與吳愛麗》獲得金馬獎最佳女配角，近期持續推出作品包含《喝酒吧！笨蛋》、《我們與惡的距離 II》、《就算一個人也可以好好的吃飯2》等，雖然工作滿檔但她做公益不遺餘力，今（6）日出席天主教中華聖母基金會「公益20周年募款專案」記者會，呼籲大眾重視年長者問題。

楊貴媚今（6）日出席天主教中華聖母基金會「公益20周年募款專案」記者會，坦言自己已經接觸基金會有10年，當眾宣佈自己將成為「終身志工」，而私底下她照顧已失能母親多年，所以對於年長者的照護問題特別有感觸。

談到照顧失能母親的過程，楊貴媚透露最重要的關鍵就是「不能跌倒」，過去有一次媽媽意外跌倒，額頭撞出一個很大的傷口，去醫院縫了好幾針，幸好遇到一個很好的醫生，現在疤痕幾乎看不出來，她更透露母親現在狀況很好「可以維持就很棒了，媽媽已經這樣15、16年了，現在是我們的老北鼻」。

不僅如此，楊貴媚主動聯繫基金會，透露自己想要學習沐浴技術，她坦言「不會困難，只是要輕柔、緩慢，要輕輕、慢慢地來」，基金會長大讚她資質聰明，一般員工都要訓練一個禮拜，沒想到她花了一個上午就學完。

後來，楊貴媚更實際去宜蘭幫助個案，親自幫忙擦臉、洗臉，沒想到個案一看到她就忍不住直呼「真的是妳嗎？」她點頭笑說「對，我是楊貴媚」，對方震驚直呼「妳怎麼從電視跑到這裡」，可愛又逗趣的小插曲讓她至今仍相當難忘。