八點檔女星記者會當場二度淚崩
「擇偶不看外表」星座Top 3
SJ二十週年「全員手寫信」總整理
陳奕迅震撼重唱〈K歌之王〉　飛倫敦弄到超過預算：自己搞出來的

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陳奕迅近日親赴英國，進駐擁有140年歷史的Lyndhurst Hall錄音室，於AIR Studios與60位頂級樂手組成的The Heritage Orchestra管弦樂團合作，打造〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。這場跨越20年的音樂對話，讓他在錄音現場感動落淚。

▲陳奕迅親赴倫敦打造《K歌之王 AIR》管弦樂版本。（圖／環球提供）

▲陳奕迅重唱〈K歌之王〉。（圖／環球提供）

經典金曲〈K歌之王〉誕生於2000年，由林夕填詞、陳輝陽作曲。陳奕迅讚嘆歌曲的深度，指出它不只是情歌，更是對卡拉OK時代的文化觀察，重錄時他笑言彷彿「寶寶第一次嚐食物」，重新找回最初的震撼與感動。

這次重製計畫源自一個廣告歌邀約，陳奕迅笑言是「自己搞出來的大頭佛」。他表示，一聽到客戶想用〈K歌之王〉國語版，就決定廣東話、普通話版本要一起重錄，「不能分開這對雙胞胎！」原本簡單的企劃越滾越大，最後他決定遠赴倫敦與國際頂尖樂團合作。

▲陳奕迅親赴倫敦打造《K歌之王 AIR》管弦樂版本。（圖／環球提供）

▲陳奕迅赴倫敦大陣仗打造〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。（圖／環球提供）

錄音現場中，他錄了三次廣東話版本、四次普通話版本，全程沒有預先彩排，「一走進錄音室，聽到樂團演奏〈K歌之王〉，眼淚就不由自主流下來。」他形容這次合作是「一生一次的珍貴體驗」。

由於製作費遠超預算，陳奕迅還自掏腰包拍下錄音過程，「想留個紀念，變成MV永存。」監製陳輝陽以「老靈魂換新顏」為概念，邀來參與Hans Zimmer與《007》電影配樂的樂手合作，感嘆：「25年後再聽陳奕迅唱，聲音更立體、更深沉，這就是歲月的重量。」

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳奕迅

關鍵字

陳奕迅

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

