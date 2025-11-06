ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Super Junior全員「手寫信」逼哭E.L.F.　出道20周年9人感言總整理

記者劉宜庭／綜合報導

2025年11月6日，是「韓流帝王」Super Junior出道20周年的大日子。為了紀念這個獨一無二的里程碑，所有成員們在今日凌晨零時，同步透過官方社群公開了各自的「親筆手寫信」，向20年來不離不棄的粉絲E.L.F.傳達了最深的感謝，真摯文字逼哭全球粉絲。

▲台灣ELF自製紀念單曲《TWELF 25》。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

▲Super Junior 出道20周年。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

Super Junior 於 2005 年 11 月 6 日以《Twins (Knock Out)》出道，一路走來經歷了K-POP的黃金年代，並以〈Sorry, Sorry〉、〈Mr. Simple〉等無數神曲奠定其「韓流帝王」的地位。走過20個年頭，成員們選擇在別具意義的今天，用最溫暖、最傳統的手寫信方式，回饋粉絲長久以來的支持。

【利特手寫信翻譯】

▲Super Junior手寫信。（圖／翻攝自IG／Super Junior）

哇!! 太不像話了!! 瘋了!!

明明感覺才出道沒多久 時間竟然已經過得這麼快了。

好像每年都只說著感謝的話 一年又一年地過去了

Suju (Super Junior) 成為20歲的成年人了。

今年也果然 想說「請多指教」、「謝謝你們」

「未來也請多多指教」。

總是在想「是不是就到此為止了」

卻讓我們能夠描繪全新的未來，謝謝你們!!

讓我們健康又幸福地，長長久久一起走下去吧!

我愛你!! 我永遠的朋友 ELF!! 我愛你♡

- 特 -

【希澈IG限動、對話截圖翻譯】

▲希澈IG限動、對話截圖翻譯。（圖／翻攝自希澈IG）
✋ Super Junior 出道20周年!! ✋
在"幹話房"裡熱烈開趴中 ????

厲旭：20周年 恭喜!! 圭賢 恭喜19.5周年!
神童：哇哇.. 是20周年了啊...
圭賢：呵呵呵 恭喜成員們^^
銀赫：台北巨蛋(演唱會)結束後 辦的聚餐就是20周年....

【希澈手寫信翻譯】

相信了那個不知會跳到哪去的冒失鬼希澈!! 以20周年為起點 我會以重生為43歲「只​想著Suju和ELF的希澈」 的 Second Heenim 來報答你們!! 謝謝你們 我的自己人

▲Super Junior手寫信。（圖／翻攝自IG／Super Junior）

【藝聲IG貼文翻譯】

▲藝聲發文。（圖／翻攝自藝聲IG）

不敢相信已經20週年了 —— 時光飛逝啊。

能一起這樣堅持著、走到這麼遠，我真的由衷地感謝我自己，也感謝我們所有人。

大家，恭喜了！

【藝聲手寫信翻譯】

▲Super Junior手寫信。（圖／翻攝自IG／Super Junior）

回顧這20年的時光 託你的福 每個瞬間 都充滿感謝與幸福。 20年來 謝謝你們 ~ ^^

藝聲♡

【銀赫手寫信1翻譯】

20年前的我們 雖然總是很不安 但在遇見 E.L.F. 之後 真的發生了奇蹟。 「第一次見到你的瞬間 Oh miracle 我感覺到了 奇蹟就是你!」 就像這句歌詞一樣 我們的相遇就是奇蹟。 謝謝你們選擇了我們，並陪著不完美的我們一起 真的 真的 很感謝!! 雖然還有很多不足 但為了成為讓成員們也感到驕傲的 Super Junior 我會更加努力的! 總是很感謝、我愛你♡ 終究 Super Junior The last man standing !!

銀赫

▲Super Junior手寫信。（圖／翻攝自IG／Super Junior）

【銀赫手寫信2翻譯】

▲▼銀赫。（圖／翻攝自銀赫IG）

我們的 E.L.F. 你們好! 好久違地 寫手寫信了呢。

為了迎接Suju 20周年 該送什麼樣的禮物才好呢 我真的苦惱了很久 但無論是什麼樣厲害的禮物 似乎都無法滿足 20年來 這樣不變地 給予我們巨大喜愛的各位的期待 產生了這樣的想法。 所以我想 就算是像這樣飽含心意的信也好 送給各位作為禮物會比較好。 在這封信裡 把平常沒能說的 我的故事 再多告訴你們一點 覺得怎麼樣呢… 可以吧?

雖然大家可能也知道 我從10歲這樣小的年紀就開始 跳舞了 13歲左右就提早開始夢想成為歌手 我的人生好像就此開始了。 這期間已經說過很多故事了 就不再贅述 但在小小年紀 經歷了大大小小的成功與失敗 做了在那個年紀很難體驗到的 稀有(不凡)的經驗 15歲時 進入了SM這間 公司 開始了練習生生活。 就像任何人一樣 過著練習生生活的期間 經歷了不容易的過程

但幸運的是 託我樂觀且正面的 性格的福 沒有輕易地倒下或放棄 我帶著「我一定能成功」的這種渺茫的自信感 度過了練習生生活。 就這樣 結束了6年的練習生時期 終於 以Super Junior的銀赫這個名字 來到了世上 在度過了那段漫長的時光後 第一次遇見了各位。 我們歌曲中 Miracle(奇蹟) 裡的「第一次見到你的瞬間 Oh Miracle!」 我真的非常喜歡這個部分 彷彿 原封不動地在訴說著 我出道後 第一次見到各位的那個瞬間。 出道後 我們的隊伍 真的就如同字面上的 被稱為「七零八落(中구난방)的隊伍」的程度 真的既不容易又甜蜜 在那時 我究竟獲得了多少的愛 還有 那又是多麼地 珍貴 我好像也不是很清楚。 對於那些事情 (我)沒有能慢一拍地去思考 或是回顧那段時光 或是享受那些狀況 我好像都沒能做到。然後 我們像這樣 迎來20周年 能夠成為一支長久以來獲得巨大喜愛的隊伍

我也完全沒有想到過。因為 我們當初 是以Project(企劃)團體出道的 活動期間 雖然也有過非常多好事 但不好的事情 也曾有很多 所以好像總是度過著不安的每一天。 因此 對於一起撐過並堅持下來的我們 E.L.F. 雖然真的非常感謝 但我心中也總是有一塊 感到抱歉的地方。

依我來看 我們最近 彷彿是度過了20年來的 所有敘事 進入了穩定期的感覺。 成員們現在也都知道了 彼此是不可或缺的珍貴 存在 也是最親近的朋友 最近一邊跑著20周年SUPER SHOW巡演 真的度過了非常非常愉快又幸福的時光。 怎麼說呢 我們的全盛期 彷彿一眨眼就過去了 在那之後 大概可以看作是2~3年左右 但說實話 我覺得現在遠比那時候還要幸福。 直到現在 才(終於) 知道我們E.L.F.是多麼地 珍惜我們、為我們應援、愛著我們，

我正好好地感受著。並且在E.L.F.各自的人生中 知道了我們曾是多麼珍貴的一部分 我也再次感受到 原來在我的生命中 Suju和E.L.F.也佔據了這麼多的部分啊。 所以 另一方面 我也會想 這幸福的20周年全都過去並結束後 現在會變怎樣呢? 雖然20周年結束了 並不代表我們不活動了 但(我)總是會想「還能像現在這樣 幸福地再過一年嗎」 因為有這樣的想法 所以覺得這段時間的結束 令人感到惋M惜。

而且 在現實的層面上 我也感受到了很多 像是體力上的部分 或是我在舞台上想表現的模樣 所有這一切都開始變得「不如我所願」了 我一邊感受著這些 一邊想著 「我到底還能在這個舞台上 站到什麼時候呢」。 說實話 我的真心是 當我看到我自己 如果看起來不再帥氣的話 我就會不想再站上舞台了。所以 我才會更努力地管理自己 也會為了往後的音樂、我的未來、舞蹈 不斷地苦惱 但(未來)似乎沒有任何一件事 是我能打包票的。

只是 我內心的結論是 我必須將我所得到的愛 毫無後悔地、 充分地回報並還給E.L.F.們。 各位的那份心意 以及為了我而付出的所有 那些時光 我都知道那真的非常不容易 所以我未來對待各位的心態、或是音樂、 或是舞台，或是這一切 我絕對都不會隨便應付 我會竭盡全力 來送給各位作為禮物。

20年來 既辛苦過、也惹了很多麻煩、真的有很多 不足的 我們Super Junior 謝謝大家愛著我們 真的非常感謝。未來也請多多指教了。 讓我們一起創造很多 珍貴又美好的回憶吧。

最後 我們的E.L.F. 真的一直都很感謝、我愛你們 ♡

銀赫 敬上
'銀'

【始源6國語言手寫信】

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

▲始源手寫信。（圖／翻攝自始源IG）

【始源手寫信翻譯】

20年來 始終如一地 一起走過來的各位， 我真心感謝你們。 正因為有各位，才有現在的我們。 未來也一起創造下去吧。

崔始源 敬上

▲Super Junior手寫信。（圖／翻攝自IG／Super Junior）

【圭賢手寫信翻譯】

20周年 能一起(走過) 謝謝你們。 希望我們都好好管理健康 能夠長長久久地見面就好了。 我會在舞台上更努力的! 我愛你們! ^^

▲Super Junior手寫信。（圖／翻攝自IG／Super Junior）

【神童手寫信翻譯】

20周年 恭喜 E.L.F. 託你們的福 才能20年~ 未來也請多指教~ 謝謝你們~♡

SHIN DONG

▲Super Junior手寫信。（圖／翻攝自IG／Super Junior）

【東海手寫信翻譯】

ELF呀~ 我想了一下 所謂的20年 真的, 我覺得是個奇蹟。 真的 我會對你們更好的 我們再多看個20年吧。 怎樣? 我等你們的回覆 !

東海

▲Super Junior手寫信。（圖／翻攝自IG／Super Junior）

【厲旭手寫信翻譯】

E.L.F. 20周年 恭喜 再一次 謝謝你們 :v 能以Super Junior的身分一起相遇 既幸福又感謝。 我們會一直在彼此身邊 所以未來也讓我們「重新開始」吧!

厲旭 -

▲Super Junior手寫信。（圖／翻攝自IG／Super Junior）

