「港仔台爸」廣播金鐘獎得主　藝人張啟樂千金出生了！

記者葉文正／台北報導

張啟樂當了10年台灣女婿，今天開心表示：「我女兒出生了！！！本來預產期是11月20號，而我之前已經講過，我是知道我跟太太是在那一天製造我們的小孩的，所以根據我自己的估算，我一廂情願地認為小孩不會太早出來，就算是提早，也起碼會是15號之後的事情吧。」

▲張啟樂開心當爸。（圖／張啟樂提供）

張啟樂也開心表示，「而因為我對於生產日期這個事情都太有自信了，所以在這段時間我都比較積極在處理工作的事情，尤其是在這個星期六日(11/8-9)就是「好友港節」的日子，這是我這個在台港仔一年的工作中最重要的事情，我是很希望那兩天順順利利不會有任何狀況，所以我都會對着我太太的肚子跟我女兒說：「我們20號見！」

▲張啟樂生女兒激動落淚。（圖／張啟樂提供）

他也笑說自己蠢，「所以一直都覺得小孩的出生和好友港節互相不會影響（原來我是可以這麼天真這麼蠢），結果在上個星期五陪太太產檢時，醫生告訴我們預產期評估錯誤，應該是11/8才對我立馬被嚇到嘴唇發抖，但醫生好擔心孩子長太大會讓我太太不好生產，結果在11月2號，我太太就被送進醫院催生了，但又可能真的時間還沒到，所以催生了三天，結果還是開不到一指。」

劇情峰迴路轉，張啟樂說「最後醫生決定在4號的下午為我太太剖腹生產，於是在11月4號的下午，我的女兒終於來到這個世界上，成為我們家庭的一份子，因為我太太是剖腹生產，所以過程我不能陪同，當生產結束後我被叫到產房外，然後護理師跟我說：「恭喜爸爸，這個是美女兒。」然後，我的眼淚就禁不住流下來了。



張啟樂感動莫名，也感性表示：「原來，真的會很感動，居然在這個世上會有一個生命是因為自己而來，這種虛幻但很實在的感覺，真的是要自己經歷過才能體會到，謝謝妳來到這個世上，謝謝妳給我一個身份，謝謝妳讓我有更多的責任，也謝謝妳選擇了我成為妳的父親，真的很感恩，我更感恩是我太太願意跟我一起擁有我們的小孩，妳在這9個月時間裏真的辛苦了，雖然妳的痛苦我沒辦法體會和分擔，但我每一次看到妳痛苦的表現的時候，其實我的內心非常刺痛，要妳承擔這麼多的痛苦，所以真的很感謝我太太願意跟我組織這個家庭，也感謝我太太讓我在臺灣成為我真正而又實在的家。」