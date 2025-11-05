被反射害了？17歲女團成員曬美照遭炎上　公司宣布退團切割

▲17歲的女團偶像藤咲梓日前po出美照，卻因飲料杯上反射遭網友攻擊，昨天更遭到公司退團懲處。（圖／翻攝網路）

圖文／鏡週刊

日韓許多演藝公司都積極培養新生代偶像，不過除了篩選條件相當嚴苛，還有許多規定須遵守。日前日本偶像女團HEROINES研究生（ヒロインズ研究生）的17歲成員藤咲梓（藤咲あず），她就因po出一張看電影前拿著飲料、爆米花的美照，被網友發現飲料杯上的反射疑似為男性，因此遭到許多網友炎上、攻擊，公司昨（4）日釋出將她退團的聲明，藤咲梓的X隨後也被刪除。

藤咲梓日前在社群媒體X貼出美照，可見她手拿飲料及爆米花，應該是要準備看電影前拍攝的照片。不過有眼尖的網友發現，她的塑膠飲料杯上的反射，疑似出現短髮男性，因此湧入許多網友留言攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藤咲梓拿著的塑膠飲料杯上有反射，疑似出現短髮男性，她後來遭到許多網友留言攻擊。（圖／翻攝網路）

藤咲梓因照片事件遭到炎上後，簽約公司於昨天釋出退團聲明，強調她確認有重大違約行為，所以遭到退團懲處，「今後我們全體成員與工作人員將更加努力，以回應各位的支持與聲援，懇請大家一如既往地給予不變的鼓勵與支持。」

就在公司宣布將藤咲梓退團後，她的X平台帳號隨後也一併遭到刪除。此消息曝光後，又再度引起海內外的網路熱議，有部分的台灣網友感到不可思議，甚至覺得公司的切割方式太狠了。

▲公司昨天釋出將藤咲梓退團的聲明，藤咲梓的X隨後也被刪除。（圖／翻攝X／@Heroines_RS）



更多鏡週刊報導

她自爆成黃明志「玩具」！ 圤智雨曬約砲鐵證打臉：別把自己當受害者

閃兵藝人+1！阿達主動到案說明 新北檢諭知30萬交保

「準鳳凰颱風」預估路徑曝光 天氣粉專提顛峰強度：一場新的考驗