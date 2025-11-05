影帝搭公車刷老年卡…司機一看不爽　「差點被趕下車」真實原因曝

記者黃庠棻／台北報導

63歲香港藝人吳鎮宇出道超過40年，拍過無數電影和電視劇，2000年憑《槍火》獲得金馬獎最佳男主角，近期憑藉網路劇《邊水往事》中的「猜叔」一角再一次獲得觀眾喜愛。沒想到，吳鎮宇近日卻因為搭乘公車而登上微博熱搜。

▲吳鎮宇出道40多年，有許多經典作品。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇DD的食食猪樂部）

吳鎮宇近日在微博曬出一系列自拍，只見他穿著白色上衣搭配黑色漁夫帽，完全沒有變裝、零遮掩在香港搭乘公車，表情看起來相當悠閒，相當融入民眾的日常生活，坐著的乘客似乎沒有發現巨星的存在，每一個人都低頭做著自己的事情。

▲吳鎮宇搭公車。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇DD的食食猪樂部）

久違搭乘公車，吳鎮宇也透露自己刷了香港的八達通卡上車，沒想到公車司機一看就開始不悅，他直呼「差點趕我下車」，同時趕緊解釋「我不是故意的，天生如此」，還喊話「請看我身分證」，原來當地60歲居民可以擁有每趟2元的優惠票價，但他因為長得太過年輕而遭到司機質疑。

▲吳鎮宇搭公車刷老年卡被司機質疑。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇DD的食食猪樂部）

對此，吳鎮宇分享公車驚魂記之後，關鍵字「吳鎮宇刷老年卡被質疑」也登上微博熱搜，許多粉絲紛紛留言「不怪司機，誰叫你長得太凍齡」、「真的看不出63歲啊」、「長成這樣，我如果是司機我也會懷疑」，更有網友搞笑回應「怎麼沒人讓座給你」，他則幽默直呼「還傷人不夠嗎？」引起熱議。

▲吳鎮宇搭公車刷老年卡被司機質疑。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇DD的食食猪樂部）