《失戀33天》白百何疑不滿「獎項分給男主」　發文吐槽：還能這麼操作

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸41歲女星白百何在2013年因主演《失戀33天》走紅，然而她在2017年捲入婚外情疑雲，事業一度受到影響。她近來和男星王傳君合作電影《春樹》，並一同入圍東京國際影展，不料，她疑似對獎項分配感到不滿，發文內容掀起熱議。

▲白白何以《春樹》入圍東京國際影展最佳女演員。（圖／翻攝自微博／電影春樹、白百何工作室）

《春樹》在10月26日入圍東京國際影展主競賽單元，白百何成為影后候補，而王傳君也將角逐影帝。不過，白百何3日突在微博發文說：「還能這麼操作…」她在流出的微信朋友圈內容中，也放上一張寫有「得魚忘筌」的圖，被解讀為是對獎項分配不滿。

▲▼白百何發文。（圖／翻攝自微博）

有網友推測指出，《春樹》是以女主角為主的作品，白百何也將此片視為重返影壇的重要作品。然而，僅佔全片不到40分鐘戲份的男主角王傳君，不僅入圍影帝，還有可能奪獎，有鑑於外傳同片男、女主角無法一起拿獎，等同白百何無緣最佳女演員寶座，女方因此才會抱怨劇組忘恩負義。對此，當事人皆暫無回應。

▲白百何的發文被猜測是不滿因王傳君錯失影后。（圖／翻攝自微博／白百何工作室、電影春樹）

此前，東京國際影展幾乎沒有同一作品的男、女主角共同獲獎的紀錄，只有在1999年，由西班牙演員卡洛斯阿瓦雷茲諾瓦（Carlos Álvarez-Nóvoa）和瑪莉亞加利亞納（María Galiana）共同以《天涯尋夢（Alone）》拿下影帝、影后。