記者陳芊秀／綜合報導

網紅謝侑芯10月22日猝逝在馬來西亞的吉隆坡五星級飯店，同房的大馬歌手黃明志因被搜出毒品被逮捕，同月24日出庭否認2涉毒罪名，繳交保釋金獲釋。大馬警方4日突宣布全案列為謀殺案偵辦，除了要調查死者生前是否遭性侵，從她自20日抵達馬來西亞機場，到22日在飯店猝逝，這48小時內的行程全都要查。

謝侑芯朝謀殺案偵辦，死亡前48小時行程警方要查。

據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾向媒體說明，謝侑芯於10月20日從台灣飛抵馬來西亞，「警方將調查女死者和嫌犯在抵馬後，這段期間，包括從機場到酒店（飯店）的行蹤，這些警方都將進行全面調查，警方也呼籲知道案情或線索者提供情報助查。」他透露已經向多人錄口供，包括涉事飯店員工以及保安等人。

謝侑芯遺體被送往中央醫院進行剖驗，以配合警方調查工作，早前消息稱，透露，已經完成遺體調查工作，目前等待解剖報告以及相關化驗結果出爐。而法迪爾4日回應時透露，警方目前仍在等待死者的驗屍與毒理報告。

謝侑芯驗屍報告尚未出爐。

而謝侑芯命案發生地點是吉隆坡悅榕莊飯店，該飯店原本是2025年東盟首腦會議（另稱：東盟峰會）指定接待飯店之一，負責接待兩個與國際金融與經濟領域相關的重要組織代表團入住。有兩個國際重要組織相關人員下榻該處，因此飯店內外均有均有大批警員駐守，加強安保措施。

而黃明志之所以被發現捲入謝侑芯命案，據《星洲報》報導，他聯絡緊急救護專線MERS999，見救護人員登門後，沒有向救護人員仔細說明發生了什麼事，就往飯店電梯方向走去，結果被剛好在該層樓進行東盟峰會布防工作的警察攔住。他當時神色慌張，向警員強調不曾吸毒，警員壓著他回到謝侑芯住宿房間，整起事件曝光。

