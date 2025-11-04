ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
謝侑芯大馬謀殺案7大疑點！身體健康卻猝死浴缸…同房黃明志搜出毒品

記者陳芊秀／綜合報導

31歲網紅謝侑芯於10月22日被發現猝死在馬來西亞吉隆坡的五星級飯店，同房還有大馬歌手黃明志，男方身上被搜出搖頭丸毒品當場逮捕。全案原本被大馬警方列猝死案調查，4日宣布改以謀殺案進一步偵辦，再度震驚各界。案件目前浮出6大疑點，仍待警方調查。

▲▼謝侑芯大馬謀殺案7疑點。（圖／翻攝自IG）

▲謝侑芯大馬謀殺案出現7疑點，同房的黃明志成關鍵人物。（圖／翻攝自IG）

1.謝侑芯為何在無水浴缸猝逝

據《中國報》、《星洲報》報導，謝侑芯10月22日被發現在飯店房間浴室的浴缸中，全身赤裸，倒臥浴缸內，但浴缸內與地面上都沒有水跡，當時身上覆蓋著一條白色毛巾。

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

2.謝侑芯死因家屬難接受

謝侑芯猝逝飯店，經紀人Chris轉述醫院報告表示死因是心臟病發，但家屬質疑此說法，認為謝侑芯平時身體狀況良好，對死因說法難以接受。

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐…家屬無法接受

3.黃明志慌張走人被警方攔下

《星洲報》報導，黃明志致電馬緊急救護專線MERS999，救護人員登門後，他沒有向救護人員仔細說明發生了什麼事，就往飯店電梯方向走去，結果被剛好在該層樓進行東亞峰會布防工作的警察攔住。黃明志當時神色慌張，向警員強調不曾吸毒，警員壓著他回到謝侑芯住宿房間，整起事件曝光。而警方原本列猝死案調查，11月4日吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，全案以謀殺罪偵辦。

▲▼謝侑芯猝死案升級謀殺案。（圖／馬來西亞中國報）

▲▼謝侑芯猝死案升級謀殺案。（圖／馬來西亞中國報）

▲吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布重大進展，謝侑芯猝死案改以謀殺案調查。（圖／馬來西亞中國報）

4.黃明志稱幫謝侑芯CPR　身上被搜出毒品

黃明志向警方表示，發現謝侑芯異狀後有協助做CPR（心肺復甦）但是搶救無效。而他除了被發現與猝逝的謝侑芯同房間，身上當場被搜出9顆藍色藥丸，經化驗後確認是搖頭丸「愛他死」。他被警方逮捕到案後接受尿液檢查，尿檢沒有過關，被驗出「安非他命、克他命（K他命）、大麻及冰毒」4種毒品呈現陽性。

5.黃明志抱怨救護車延誤　衛生部回應

黃明志11月2日在社群發黑底白字聲明，否認涉毒，強調「沒有吸毒、沒有攜帶毒品」，同時抱怨救護車延誤，「999這號碼到底是拿來幹嘛的？打去還被罵」。但馬來西亞衛生部官員指出，救護車於10月22日中午12點30分從吉隆坡中央醫院出發，12點56分即抵達位於隆市康萊路的五星級飯店，隨即對謝侑芯進行急救，並無延誤情況。當局強調，「接獲求助後2分鐘內就出勤」。

黃明志控「救護車遲到1小時」遭打臉！馬國衛生部：26分鐘抵達

▲▼黃明志。（圖／翻攝自Instagram／namewee）

▲黃明志11月2日發文否認涉毒。（圖／翻攝自Instagram／namewee）

6.死亡現場無性侵痕跡

據《中國報》於11月3日報導，黃明志供稱與網紅謝侑芯在事件前一晚討論工作，對此，警方僅證實兩人有過夜，「兩人有在酒店（飯店）過夜，此案沒有涉及強姦成分，因此警方不援引性侵罪，而是擁毒和尿檢不過關2項罪名，調查黃明志。」

護理女神猝死送解剖！警方「不朝性侵罪偵辦」揭原因…黃明志涉2罪

7.案件升級！警方扣查黃明志

據《光明日報》4日最新報導，金馬警區主任沙扎里助理總監表示，警方今天會直接「扣查」黃明志。他因尿檢未過，被控擁毒、濫用毒品2罪，10月24日出席刑事庭否認控罪，在有當地人士當擔保人之下，繳納8000令吉（約台幣5萬8672元），原本下次提審是12月8日，由於馬侑芯猝死案變謀殺案偵辦，他將被扣查，釐清與謝侑芯命案的相關案情。

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

