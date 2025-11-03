護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

記者陳芊秀／綜合報導

31歲網紅謝侑芯猝逝馬來西亞，當地醫院檢查報告稱心臟病發離世，昨日（2）當地媒體爆出在飯店離世時，同房者還有大馬歌手黃明志，且當場搜出毒品及壯陽藥，黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋。而最新消息指出，黃明志見救護人員抵達便打算離開，但是被警察攔住，進而發現謝侑芯遺體在浴缸內，命案就此曝光。

▲31歲網紅謝侑芯遺體在浴缸內被發現，現場狀況詭異，黃明志被爆見救護人員抵達時慌張想離開。（圖／翻攝自IG）

據《星洲報》報導，整起案件發生於10月22日中午12點30分，黃明志致電馬來西亞緊急救護專線MERS999，救護人員登門後，他沒有向救護人員仔細說明發生了什麼事，就往飯店電梯方向走去，結果被剛好在該層樓進行東亞峰會布防工作的警察攔住。黃明志當時神色慌張，向警員強調不曾吸毒，警員壓著他回到謝侑芯住宿房間，才揭發命案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝侑芯陳屍在飯店房間浴室的浴缸內，全身赤裸，倒臥浴缸內，但浴缸內與地面上都沒有水跡，另外據《中國報》報導，馬來西亞金馬警區主任沙扎里助理總監向媒體表示，她當時身上覆蓋著一條白色毛巾。

根據黃明志供稱，他與謝侑芯合作拍影片，在飯店共處一夜，後來死者進浴室洗澡，半小時候都沒有出來，感到不安進去查看，發現人已經死在浴缸內，當場為其做過CPR心肺復甦，但是未能救回。警方則是當場搜出毒品與壯陽藥，同時將他押回警局驗尿。

報導指出，黃明志10月24日已經在吉隆坡第一刑事推事庭出庭，否認擁毒與吸毒兩個控罪，後來繳納保釋金獲釋。案件定於12月18日再度提審。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

