護理女神猝死送解剖！警方「不朝性侵罪偵辦」揭原因…黃明志涉2罪

31歲網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞吉隆坡的飯店浴缸內猝死，警方發現同房者還有大馬歌手黃明志，並在男方身上搜出9顆藥丸，經檢驗確定是搖頭丸。而全案正在調查，警方表示，根據現場痕跡來看，沒有任何涉及強姦痕跡，因此不朝性侵罪方向偵辦。

▲網紅謝侑芯在馬來西亞飯店猝逝，目前遺體解剖報告尚未出爐！黃明志涉2罪嫌。（圖／翻攝自IG、臉書）

據《中國報》報導，有關黃明志供稱與網紅謝侑芯在事件前一晚討論工作，金馬警區主任沙扎里助理總監回應，警方僅證實兩人有過夜，「兩人有在酒店（飯店）過夜，此案沒有涉及強奸成分，因此警方不援引性侵罪，而是擁毒和尿檢不過關2項罪名，調查黃明志。」

此外，沙扎里表示，謝侑芯的解剖報告尚未出爐，體內是否也含有毒品成分，仍須等待後續的化驗結果才能斷定。這起命案發生於於10月22日下午1時40分左右，在吉隆坡某五星級飯店客房內，謝侑芯經紀人曾轉述醫院告知死因是心臟病發，由於同房黃明志爆涉毒疑雲，尿檢對安非他命、克他命、大麻及冰毒等4種毒品呈陽性反應，讓案情更加撲朔迷離。

