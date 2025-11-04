快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

記者陳芊秀／綜合報導

網紅謝侑芯猝逝命案重大進展，馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方援引刑事法典302條文（謀殺）調查，全案將以謀殺案偵辦！

▲謝侑芯猝死案大馬警方宣布改為謀殺案偵辦。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

據《中國報》報導，謝侑芯命案原本被警方列為猝死案調查處理，該起事件發生於10月22日，死者被發現在吉隆坡五星級飯店浴室的浴缸內，浴缸內無水、浴室地面無水。而經紀人Chris曾向台灣媒體透露，當地醫院告知家屬死因是心臟病發作。

▲吉隆坡總警長拿督法迪爾。（圖／馬來西亞中國報）

而警方發現謝侑芯同房還有歌手黃明志，當時在其身上搜出9顆藍色藥丸，經化驗後確認是搖頭丸。他被警方逮捕做尿液檢查，被驗出4種毒品呈現陽性，包括安非他命、克他命（K他命）、大麻及冰毒。他10月24日在吉隆坡第一刑事推事庭出庭，否認擁毒與吸毒兩個控罪，後來繳納保釋金8000馬幣（約新台幣5.9萬）獲釋。案件定於12月18日再度提審。

▲謝侑芯猝逝飯店浴缸，同房還有歌手黃明志，被逮捕後尿驗發現4種毒品呈現陽性。（圖／翻攝自臉書）

吉隆坡警方將謝侑芯遺體送往中央醫院剖驗，目前解剖、化驗報告尚未出爐。

謝侑芯生前擁有護理師背景，擁有魔鬼身材與甜美臉蛋，在社群平台累積數十萬粉絲。其經紀人Chris表示，醫院死因報告顯示為心臟病發，但家屬質疑此說法，認為謝侑芯平時身體狀況良好。



