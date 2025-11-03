楊貴媚出道46年第一次！講完台詞傻眼：騙肖欸　傅雷螢幕初吻給她

記者黃庠棻／台北報導

公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）上半部已於公視+、LINE TV正式上線，下半部將於11月11日上架。劇中由楊貴媚與傅雷攜手演出的「顧珍珠與梁元篇」被譽為全劇最溫柔動人的單元，也被許多觀眾視為「影后黃昏之戀續集」。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》楊貴媚與傅雷飾演感情甜蜜的夫妻。（圖／記者徐文彬攝）

楊貴媚與傅雷飾演一對相守多年的老夫妻，從熟悉的生活步調、廚房裡的默契，到分離前的體諒與互相成全，深刻詮釋一段最動容的老派愛情，楊貴媚演出「人生中最勇敢的一次簽名」，兩位影帝后級演員再度合體演出，也讓不少觀眾回憶起《影后》中的精彩搭檔。

出道46年的楊貴媚戲裡戲外都是第一次當「公主」，她樂喊「太開心了，我好享受！」形容演過多苦情戲，都快得到內傷，直呼「戲外都是小媳婦，所以拍這個戲很享受，以前都做得要死，講完台詞都會想說『騙肖欸』。」

由於《就算一個人也可以好好的吃飯2》劇名強調「一個人」，被問到能否獨自生活，她笑說可以一個人做手術，可以一個人吃火鍋，卻不能一個人自己看電影「無法討論相關劇情，這個我不可以」，坦言自己也是無法獨旅的類型「我沒有任何支付方式，搭什麼車到哪裡我不行，我會迷路，連訂機票都不會。」

而傅雷則是談到與楊貴媚先前在《影后》拍攝的吻戲，他說自己年輕的時候比較沒拍過「在我記憶中媚姐是我唯一拍過吻戲的對象」，原來過去拍吻戲都以「借位方式」拍攝，他形容兩人是像夫妻般一樣自然地進入狀況，楊貴媚也誇他「因為傅雷大哥值得依靠！」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部已於公視+、LINE TV上架，第二部將於11月11日上架。

