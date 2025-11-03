22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

記者張筱涵／綜合報導

南韓一名擁有20萬名訂閱者的YouTuber A某（22歲），2日在個人頻道上傳影片，公開控訴自己遭計程車司機性侵的經過。她的自白震驚輿論，也再度引發社會對性暴力案件中「受害者沉默」現象的關注。

▲22歲A某淚訴遭侵犯和嚴重受到影響的生活。（圖／翻攝自YouTube）



A某在影片中表示，事件發生於2024年5月23日凌晨2點。當時她在首爾喝酒後，搭乘計程車準備回位於地方的住所，卻在車上睡著，她指出，司機將車開進自己住處的停車場後，爬到後座對她施暴：「我在365天裡有331天都是哭著過的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

A某哽咽說道，「作為YouTuber，我的工作就是分享生活，但隱瞞這件事拍了一年半的影片，真的太痛苦了。」她悲憤地問：「我是受害者，為什麼要我躲起來？犯罪的人不是我，為什麼要我隱瞞？」事件後身心皆受到嚴重創傷，子宮與陰道受損，近一年不斷往返醫院治療，長期服藥導致月經異常與大量掉髮。

即使每天規律作息、運動、烹飪健康飲食，身體仍無法康復，A某更患上恐慌症，出現焦慮、發作、失眠與憂鬱等症狀：「去年8月我曾試圖結束生命，但沒成功，所以我才還活著。」

A某指出，案發後她立即向性暴力受害者支援機構「向日葵中心」報案，警方也採集了耳、口、胸與陰部等部位的證據。不過，司法過程漫長而折磨，「訴訟至今一年半仍未結束，整個體系對受害者太殘酷了。」她還透露，在警方調查時，甚至被問：「被性侵時為什麼不馬上報警？」對此她憤怒回應：「你覺得如果是你，能立刻報警嗎？」

這次事件對YouTube工作其實也造成打擊，A某說：「只要影片中出現『性侵』或『性犯罪』等字眼，就會被平台黃標、取消收益，即使是想宣導心理健康的重要性，也會被限制。」最後，她呼籲所有受害者勇於站出來：「不要清洗身體，要馬上報警、前往向日葵中心蒐集證據，沒有證據，沒有人會相信你。」她哽咽地表示：「我不想再假裝堅強，未來我會真實地記錄哭泣與復原的每一天，就算賭上我所有財產，我也絕不退縮。我要為那些曾受過傷、正在痛苦中的人繼續戰鬥。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​