直擊／還沒等到GD來！粉絲當場腿軟癱倒　一群保鑣嚇壞衝上前

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王GD（G-DRAGON）1、2日在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》返場安場演唱會，他結束活動後，稍早直奔金豬食堂慶功，現場吸引千人朝聖，只是現場還沒等到天王抵達，有一名粉絲先腿軟、無力，嚇得保鏢一擁而上。

▲▼還沒等到GD來，粉絲當場腿軟癱倒，一群保鑣嚇壞衝上前。（圖／記者莊喬迪攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金豬現場吸引破千人圍觀，在天王抵達前，為維持安全，韓國保鏢出面用英文表示「後退5步」，擔心站到車道上的歌迷，只是現場還沒等到天王抵達，有一名粉絲先腿軟、無力，嚇得保鏢一擁而上，關心她的身體狀況，最後該名粉絲只能遺憾去休息。

不過，在粉絲身體出狀況錢，「雙胞胎舞者」哥哥權寧得和弟弟權寧敦於率先搭著巴士抵達，兩人坐在後方，哥哥揮手向外打招呼，弟弟則是微笑點頭示意，緊接著樂隊成員在10點50分左右抵達。

▲▼GD唱完大巨蛋直奔金豬慶功。（圖／記者莊喬迪攝）



而GD與好友李洙赫則是一起搭乘同台千萬豪車賓士邁巴赫現身，他換上輕鬆的上衣，下車時雖然腳步被勾了一下，但馬上穩住步伐，撥撥頭髮往餐廳裡前進，好友李洙赫則是緊跟在後方，同樣低著頭快速步入金豬。