范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

記者陳芊秀／綜合報導

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐於2022年2月訂婚，並於同年中完成登記結婚，然而這段婚姻近來爆出婚變。他日前指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊），妻子昨日發表17分鐘影片承認與王子之間確有越界行為，同時反控范姜在離婚過程中向她索討1200萬元。而范姜的家庭背景也成為網友關注焦點。

▲范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌，家庭背景也引發網友關注。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐擁有台日混血背景，當年與粿粿結婚時，特地飛往大阪登記。他的家世背景掀起外界好奇，兩位兄弟范姜典陽與范姜閎韻皆為牙醫，家中三兄弟原本都就讀臺北醫學大學牙體技術學系，立志從醫。而他對模特與演藝圈較有興趣，決定投入娛樂圈發展，也因此與粿粿相識。

而哥哥范姜閎韻外型帥氣、被封為「牙醫男神」，過去也曾與弟弟一起上節目，兄弟難得在螢幕前同台。范姜彥豐還曾在節目《我們練愛吧》透露，媽媽曾是選美皇后，粿粿當時也說道「婆婆是櫻花小姐，她很喜歡櫻花」，一家人擁有高顏值，隨著婚變事件延燒，全家背景與過往互動再度被網友翻出討論。

▲范姜彥豐與哥哥曾在節目同框。（圖／翻攝自Threads）