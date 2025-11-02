自爆情緒崩潰送醫！直播主陳韻安走出陰霾：要學會轉身

記者許逸群／台北報導

音樂人暨直播主陳韻安近日在社群平台上坦承，自己於前幾日因長年友誼的背叛，一時情緒崩潰而試圖輕生。所幸父親及時發現，緊急送醫救回，目前已逐漸康復中。現已走出陰霾的她感嘆表示：「每個人都值得被愛，也值得被理解。」

▲音樂人暨直播主陳韻安。（圖／取自陳韻安臉書）

陳韻安坦言，這段友情維繫了16年，期間她不僅經常請對方吃飯、邀出國，更曾在對方經濟困難時主動資助，甚至包紅包給對方的小孩，從未要求回報。然而，長期真心的付出卻換來深重的背叛，使她一度陷入絕望與痛苦。

「當我醒來、發現自己還活著時，我突然明白，原來這世界上還有很多關心我、愛我的人。」她在聲明中表示，經過這次事件，她學會了放下與原諒，也學會將愛與溫柔重新留給自己。

▲陳韻安用自身經歷呼籲身邊人「學會轉身」。（圖／取自陳韻安臉書）

她表示：「友情不是投資，不用計算回報。但若只有我在努力，那不叫情份，那叫消耗。從今天起，我要學會轉身，微笑地離開不適合我的圈子，留一點溫柔給自己，也留一點安靜給明天。」陳韻安希望透過自身經歷，提醒每個正在被友情或人際關係傷害的人，不要讓一時的痛苦奪走了整個人生的光。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995