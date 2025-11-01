ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

記者葉文正／台北報導

粿粿今（1日）在IG發布道歉影片，表示兩人婚姻早有裂縫，育兒、金錢觀有極大差異；同時，她也坦言，不應在這時候與王子有逾矩行為。但控訴范姜彥豐帳算的細，女兒哭了戴耳機等罪行，范姜彥豐不甘示弱，發文「鋪天蓋地的謊言與誇飾」，並說自己買包買禮物送粿粿，卻被說沒出生產費，至此雙方已經嚴重互撕，完全不留情面，也不給家人面子了。

外送稿用　▲▼范姜彥豐 粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲范姜彥豐(左)粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

范姜彥豐怒不可遏，直言粿粿影片是：「鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞，似乎也不太令人意外...，三年的婚姻中，我不曾否認過彼此的努力，因此並未在10/29的聲明中，提及夫妻間的日常私怨，畢竟如果一方只是一昧的用謊言和誇飾，來掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范姜彥豐1經典廣告被翻出。（圖／翻攝自Facebook／范姜彥豐）

▲范姜彥豐痛訴粿粿說謊。（圖／翻攝自Facebook／范姜彥豐）

范姜認為粿粿是模糊真正的焦點「婚姻出軌」，因此：「諸多謊言 這邊簡單回覆現在及未來就不一一回應了，懷胎十月的辛苦，我心疼但無法分擔，因此即使是在經濟沒有餘裕的狀況下，我承諾生產相關的所有支出，全由我處理，不用擔心，事後因為保險支付全額生產費用，也意外省下了這筆開銷。」

▲范姜彥豐在IG痛批粿粿。（圖／翻攝范姜彥豐IG）

▲范姜彥豐在IG痛批粿粿。（圖／翻攝范姜彥豐IG）

他續說「當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心意，轉化為其他形式，帶太太去買精品包，買單眼、電腦等，就希望盡自己所能，慰勞太太生產的辛苦，而以上卻只被形容為一句『生產費用都是自己處理的』」真的無奈。」

他也提出，「最後請勿誤導出軌的時間線，美國回來，妳首次提離婚，我找婚姻諮商，妳說如果要挽留繼續婚姻，就必須簽婚前協議，發現證據出軌，心死，我才停止挽留開始協商，並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生，毀了我們這個家。」

