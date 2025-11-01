獨／馮淬帆最後遺作！《蝴蝶大廈》演祖孫成絕響　曹佑寧哀悼：馮爺爺一路好走

記者蕭采薇／台北報導

港片「五福星」之一，以台詞「香蕉你個芭樂」成為經典的馮淬帆，不幸於10月31日晚間辭世。他馮淬帆生前最後演出作品，是2024年上映的台灣電影《鬼們之蝴蝶大廈》。該片的男主角曹佑寧，也向《ETtoday星光雲》不捨表示：「馮爺爺，謝謝你，一路好走。」

▲馮淬帆生前最後演出作品，是2024年上映的台灣電影《鬼們之蝴蝶大廈》。（圖／記者林敬旻攝）



馮淬帆在《鬼們之蝴蝶大廈》和曹佑寧飾演祖孫，兩人在這棟大廈中，發生許多靈異事件。曹佑寧透過經紀人向《ETtoday星光雲》不捨表示：「謝謝馮大哥帶給大家一輩子的歡樂。也很榮幸，能與馮大哥的人生裡有短暫的相會，馮爺爺，謝謝你，一路好走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮淬帆定居台灣近40年，獨居林口，友人證實，他近幾個月頻繁進出醫院，昨（31日）突然生命指數下降，但馮淬帆生前有簽「不急救同意書」，醫院只做簡單「生命維持」，並未施CPR或侵入性等更積極的治療手段，最終他在幾位好友的陪伴下離世。

▲馮淬帆（右一）和曹佑寧（右二）在《鬼們之蝴蝶大廈》飾演祖孫。（圖／記者林敬旻攝）

由於馮淬帆在家沒有親人，家屬都在香港，外甥和外甥媳婦，將於今（1日）下午從香港抵台，為馮淬帆處理身後事。而馮淬帆生前最後演出作品，是2024年上映的台灣電影《鬼們之蝴蝶大廈》。