獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世！　友人離開5分鐘⋯被急call回院陪最後一程

記者蕭采薇／台北報導

港片「五福星」之一，以台詞「香蕉你個芭樂」成為經典的馮淬帆，不幸於10月31日晚間辭世。定居台灣近40年，獨居林口，友人證實，他近幾個月頻繁進出醫院，昨（31日）突然生命指數下降，但馮淬帆生前有簽「不急救同意書」，最終在幾位好友的陪伴下離世。

▲馮淬帆未婚沒有子女，生前也簽下「不急救同意書」。（圖／記者林敬旻攝）

由於馮淬帆生前有簽「不急救同意書」，當晚他因血壓、血氧等生命指數下降，醫院只能做簡單「生命維持」，並不會有CPR或侵入性等更積極的治療手段。由於他未婚沒有子女，最終只能輾轉連絡上在香港的外甥，最後在外甥的請託下，幾位好友最後在醫院，陪伴馮淬帆走完成人生最後一程。

馮淬帆好友表示：「其實本來指數有回升，大家本來放心想先回家休息，結果才離開醫院五分鐘就被call回去。甚至有朋友晚個五分鐘回來的，就沒有見到（最後一面）了。」同時也證實馮淬帆是在31日晚間辭世，也有由好友也出面完成引靈等儀式。

▲馮淬帆生前最後演出作品，是2024年上映的台灣電影《鬼們之蝴蝶大廈》。（圖／記者周宸亘攝）

由於馮淬帆在家沒有親人，家屬都在香港，外甥和外甥媳婦，將於今（1日）下午從香港抵台，為馮淬帆處理身後事。而馮淬帆生前最後演出作品，是2024年上映的台灣電影《鬼們之蝴蝶大廈》。