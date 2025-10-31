天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」鏡頭拍到

記者吳睿慈／綜合報導

天王GD（G-DRAGON）帶著巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》返場回到台灣，週末即將在臺北大巨蛋開唱，他31日剛結束APEC歡迎晚宴的表演舞台，稍早在另外一個私人帳號公開動態，已經從韓國出發，搭乘私人飛機預計在深夜降落台灣。

▲▼天王GD搭私人飛機深夜來台。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）



GD自回歸後行程滿檔，他11月1、2日即將在臺北大巨蛋開唱，稍早更新狀態，他人已經從慶州浦項機場出發，被鏡頭拍到時，羞澀地指著後方的螢幕，內容顯示他在韓國上空，出發時間為韓國的晚間10點49分（約台灣時間晚間9點49分），按時間推估抵台已經深夜。

▲▼天王GD被鏡頭拍到很活潑。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）



此趟搭乘私人飛機來到台灣，由於GD在慶州參加APEC歡迎晚宴，結束行程後立馬飛來台灣，他的搭機穿搭也很隨性，戴上香奈兒的髮箍，毛毯蓋在身上，雖是素顏狀態、戴上口罩，但看起來氣色極佳。

而影片尾聲，他秒變活潑，對著鏡頭比出倒V手勢，手上的美甲也隨之曝光，其中包含這次巡演的慨念圖。天王今年二度訪台，光是搭機影片就掀起熱烈討論，展現頂級偶像的超高人氣與話題度。