鄭怡痛憶坣娜曾送暖　施孝榮感嘆：一定要珍惜身旁朋友

記者蔡琛儀／台北報導

2025民歌50高峰會最終場將在11月於台中、高雄、台北登場，今（31日）13位歌手在施孝榮的號召下齊聚彩排。近日歌手坣娜因肺腺癌病逝，享年59歲，民歌天后鄭怡發文表示，從共同好友處得知坣娜離世消息，她今受訪坦言自己至今一直無法接受這件事，也喊話三五好友有空就要多相聚。

▲民歌50高峰會13位民歌唱將總彩排。（圖／記者黃克翔攝）

鄭怡表示：「現在還很健康的朋友要常常見面，不要只是演唱會，私下也常常約出來。」李明德也感嘆，要和好友珍惜相聚時光，「不僅是歌唱，參加高峰會的朋友，也是珍惜情誼，聽歌會想到很多年輕時的情景，在場地裡會變得年輕，因為參加民歌高峰會有正能量。」

鄭怡難忘先前從加拿大回台演出，因身體狀況不佳，導致沒聲音演出，獨自待在飯店的她既孤單又難過，坣娜主動關心她，更問有沒有什麼地方可以幫上忙，並分享自己曾經歷嚴重車禍後自我調適的方式，讓鄭怡感動不已：「她的鼓勵對我來說是非常大的支持，不然每天都在擔心聲音出不來怎麼辦，她是個很溫暖的人，她曾經那麼慘過，知道行有餘力一定要好好幫助人。」

▲▼ 民歌50高峰會。（圖／記者黃克翔攝）

施孝榮也說，這些年音樂圈損失不少好朋友，像是鄭華娟、韓賢光以及大S、坣娜，「心裡很有感觸，平常是否真的忽略一些事，我們除了工作，相聚時間不多，坣娜是個美麗、智慧、善良、堅毅，很親切的人，除了我們幾位朋友，我跟她也有共同朋友，平常如果沒有太常接觸也不知道她的狀況，等到有人離世才說什麼，有點可惜，一定要珍惜身旁朋友，要把握現在。」