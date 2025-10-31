85歲歌王「我沒有封麥！」　謝雷現身原key演唱

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》邀請85歲的「寶島歌王」謝雷以及「小江蕙」陳思安來到節目中。兩人一出場演唱〈傻瓜與野丫頭〉，讓主持人白冰冰、陽帆一出場尊敬的稱呼謝雷「大哥」，還搞笑說要多喊一點，因為這位級數太高算是「歷史人物」。

▲謝雷(右)唱歌，陽帆幫忙伴舞。（圖／民視提供）

謝雷一出場他們兩人就變成「年輕人」，還盛讚謝雷唱歌高亢嗓音都不變，謝雷突然臉一沉爆料「我配合思安，開場已經降了3個key」，白冰冰陽帆對於他85歲可以不降Key的高亢嗓音佩服不己。

▲謝雷寶刀未老也沒封麥。（圖／民視提供）

破除退休封麥謠言，謝雷節目上高歌〈情人的黃襯衫〉又唱又跳，精力十足唱跳又扭讓全場驚艷，連身為綜藝大哥的陽帆為了這位國寶級歌手「變成」伴舞，跳到忘我脫外套還下腰。

▲白冰冰(右)看到謝雷話匣子打開。（圖／民視提供）

陽帆說這首謝雷完全沒降key高音完美呈現，光這點他佩服的伴舞跳到全身脫光都沒關係，陽帆說他16歲就看這謝雷在秀場像是神一般的存在，一出場就是主秀，認識他也快50年了，歌王風範一點都沒變。