快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

記者蕭采薇／台北報導

前啦啦隊女神粿粿爆出婚內出軌，對象是男星王子（邱勝翊）。同去美國的王品澔和簡廷芮，也讓兩人成為網友猜測的對象。沈默兩天，簡廷芮終於在現動發聲說明：「本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。」

▲王子和粿粿爆出不倫戀，同遊美國的簡廷芮和王品澔因被范姜彥豐退追也成為焦點。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

范姜彥豐出面拍片控訴，粿粿在與「王子幫」成員一同去美國後，回來對自己的態度180度大轉變。他也在聲明中表示，在粿粿和王子的不倫關係中，有知情的朋友幫忙掩護，有不知情的朋友被利用，也讓「美國團」成員成為網友關注的對象。

更有人進一步發現，范姜彥豐退追了當時「美國團」成員中的王品澔和簡廷芮，但胡適安、晏柔中則未被退追蹤。更有名嘴爆料「美國團還有另一對」，再再把簡廷芮逼上風口浪尖。她也一並透過限動回覆：「本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。」

簡廷芮限動全文

近日新聞事件引發外界對本人的關注， 雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。

由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。

1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。

2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。

3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。

謝謝關心，也想請大家給予應有的尊重與空間。

▲簡廷芮限動發聲。（圖／翻攝自IG）