棒棒堂陷閃兵不倫醜聞！敖犬迎結婚周年…告白愛妻：我會好好愛護妳

記者陳芊秀／綜合報導

男團「棒棒堂」成員接連爆發閃兵、介入他人婚姻風波，其中王子（邱勝翊）深陷與已婚女星粿粿的出軌風暴，演藝事業重創。而同團成員敖犬（莊濠全）則是迎接結婚滿周年。他與妻子昨（30）日深夜在社群平台慶祝自己43歲生日與結婚一週年紀念，粉絲湧入祝福。

▲棒棒堂成員接連陷入閃兵、不倫醜聞！而同團的敖犬迎43歲生日以及結婚周年。（圖／翻攝自IG）

在敖犬分享的一系列慶祝照片中，夫妻倆的幸福感溢於言表。照片中，敖犬身穿白色T恤、頭戴CK棒球帽，打扮十分休閒，而他的妻子「發發」則身穿一襲優雅的黑色透視紗裙洋裝。兩人先是親密相擁，隨後轉往高檔牛排館慶生，敖犬把愛妻摟在懷中。桌上不僅有生日蛋糕，還有最新的iPhone17及兩張卡片，卡片上寫著「HAPPY BIRTHDAY OWODOG Family！一起白頭偕老OH！」看來是妻子的精心獻禮。其中一張照片，夫妻倆更隔著餐桌「手比愛心」，難掩幸福。

▲敖犬摟愛妻發發，收到手寫卡片與手機禮物。（圖／翻攝自IG）

除了曬照，夫妻倆的深情告白更是閃瞎眾人。敖犬的妻子「發發」寫下長文，稱敖犬為「超人」，並感動告白：「和你結婚真的是件很美好的事……我們是戀人、家人、戰友……謝謝你治癒了我的焦慮和內耗」，大讚他是自己最敬佩的人。敖犬留言回應愛妻：「有妳真好……謝謝妳這三年來給我的所有愛與支持，我會好好愛護妳。」

▲發發與敖犬夫妻告白。（圖／翻攝自IG）

同團成員頻頻陷於負面風波，敖犬迎接43歲同時也屆滿結婚周年，粉絲輪番留言「棒棒堂我最喜歡的是你，要一直幸福下去」、「生日快樂，疼你的太太很加分，永遠幸福下去」、「發發好漂亮，要一直愛護她唷」。留言也釣出本尊承諾「好的！謝謝你！」

▲粉絲留言祝福，敖犬本人回應。（圖／翻攝自IG）