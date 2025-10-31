ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粿粿爆早住進王子家！
「最愛冷暴力」5星座
Lulu、陳漢典也被問「美國行」
王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

▲王子粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

▲王子、粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

男星王子（邱勝翊）近日因被范姜彥豐指控介入其妻粿粿的婚姻，事件持續引發網友高度關注。就在輿論沸騰之際，被稱為直播界「天花板」的天后闆妹30日晚間於threads發文，透露「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，語帶神秘，暗示相關圈內人事還未完全曝光。

這則短短的貼文在5小時內就吸引104萬次瀏覽、1.3萬個讚和近700則留言，討論度爆棚。許多網友留言表示，「要爆就直接爆，不然就是蹭而已」、「吃瓜」、「大家不要忘了『我知道誰懷孕事件喔』」，也有人猜測是否還有其他藝人牽涉其中，甚至懷疑事件背後還有更多隱情。

不少留言對王子身邊的女性友人展開討論，有網友認為近期相關話題太多，直說「最近活網仔真的很忙」。還有人調侃，「原來葛斯齊不是空穴來風啊」。

天后闆妹也親自回覆部分網友留言，面對「闆妹先發不自殺聲明～妳知道的太多了」的玩笑，她回應「我覺得會有第三方自爆」，暗示事件可能還有後續發展。另外，對於朋友留言「吃瓜」留言，她則巧妙地回覆「你明明就知道」。

資深狗仔葛斯齊30日也在社群突爆料，西洋出軌團偷吃的不只有一對，「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」

【追車護送】川習會圓滿落幕！　中方保鑣「追車」肉身保護習近平

剛剛
剛剛
1小時前22

美乳女神「上空透視裝」參加女力聚會　照片PO出百萬人朝聖

2小時前6

美女網紅突怒控李雲迪　趁她昏睡「酒店下手」做齷齪事！

3小時前13

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

4小時前2256

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

4小時前1133

細思極恐！粿粿從沒幫范姜慶生　卻公開祝賀「王子40大壽」

4小時前107

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

4小時前0

avantgardey嗨跳動漫神曲超熱血！　加碼致敬蔡依林、謝金燕

5小時前2

籃籃見蛇出來了縮脖子！　頸部遭纏嚇壞楊繡惠

6小時前0

阿谷老師分析5星座「最愛冷暴力」　第一名竟是有計畫的天蠍

6小時前1

施名帥《監所》秀「被捅疤痕」！張軒睿、陳澤耀憋笑：是割盲腸

