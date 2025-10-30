王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

▲王子被控介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，對外聲明引來熱議。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

粿粿否認結婚3年的老公范姜彥豐的指控，稱對方說了許多與事實不符的內容。不過王子倒是爽快地認了「超過了朋友間應有的界線」，網友們認為是「小王」要切割了。AI分析「王子變小王」的聲明也認為確實如此，並指出內容疑似刻意帶風向、企圖維護個人形象；相關內容已逾80萬人拜讀。

網友在PTT發文，質疑粿粿才發文反擊范姜彥豐，為何王子卻直接承認？其他人則留言「當然自清切割，反正外面還一片更年輕的」、「被王子放生，要獨自面對輿論壓力了」、「男的直接承認，下一步就是直接放生」、「男的切割女的，看不出來嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於ChatGPT則分析指出，王子通篇聲明敘事邏輯模糊，焦點變成在自我辯解而非承擔，讓大眾感覺是在帶風向、切割責任；尤其聲明完全避開感情介入的時間軸，令人覺得有鬼。

此外，王子的聲明容易引起公眾反感，因為看來是在把責任推給環境，而非自身選擇；不僅如此，道歉對象順序也有問題，應是「被害方（范姜彥豐）→家庭→大眾→自己」，結果他卻是「我→支持者→當事人→其他人」，讓人覺得仍在顧自己的形象。

更多鏡週刊報導

李洙赫想做的不只是朋友 200萬AP手錶任他選擇好開心

王子「啪啪啪」IG貼文-3 范姜彥豐4條件碾壓他仍戴綠帽

范姜彥豐撇2好友非綠帽共犯 「王子變小王」海王言論遭挖