籃籃見蛇出來了縮脖子！　頸部遭纏嚇壞楊繡惠

民視、八大《綜藝新時代》日前到桃園大溪錄影，除了眾所周知的大溪老街與豆干外，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠將帶領來賓衣宸、畇二，一同體驗截然不同的大溪魅力。

▲籃籃被白色球蟒上身臉部扭曲。（圖／民視提供）

一開場，楊繡惠就神秘兮兮地說，要帶大家拜訪一位「超大牌」的大人物。眾人好奇到底有多大牌？楊繡惠賣關子地說：「這位大人物因為不想搬家，眾人竟為他蓋了一座島，甚至還有自己的管理員！」聽得眾人目瞪口呆，更沒想到大家還要自己拉動竹筏才能去拜訪。

▲籃籃嚇到縮脖子。（圖／民視提供）

島上管理員彭嘉宏帶領眾人登上「屢豐宮」，原來大家要拜訪的便是全台唯一的水中土地公。據傳，當初水利會在擴建水池時，欲將土地公廟遷走，但因機械頻繁故障，最終擲筊詢問後，決定原地保留並增建基座，才造就了這座獨特的水中土地公廟。雖然目前大眾無法登島，但埤塘周圍風景優美，非常適合到此走逛打卡。

心▲籃籃心裡還是毛毛的還是毛毛的。（圖／民視提供）

楊繡惠看著石碑上滿滿捐款人名，聊起古早流傳「孩子取壞名比較好養」的說法。她笑虧阿翔本名叫陳秉立不會紅，應該改叫陳雷，瞬間逗笑全場。阿翔不甘示弱反擊：「那籃籃不該叫籃靖玟應該叫籃過（難過）！」彭大哥也被取名「彭風」，現場笑聲四起，綜藝效果拉滿。

接著阿翔表示要帶領大家去尋找「最會旋轉的男人」。找尋前他先提問大家是否會旋轉？衣宸表示略懂，沒想到音樂一下，她立刻瘋狂甩頭，展示「頭轉」。見狀，畇二也不遑多讓憑藉芭蕾底子，配合音樂旋轉不停，讓全場驚呼！

原來這位「最會旋轉的男人」正是陀螺達人林森海（阿海師），擁有50年打陀螺經驗，被譽為國寶級高手。他現場展演大陀螺、陀螺坐纜車、轉動幸福等高難度技藝，更首度公開耗時10年研發、練習的新絕招——「少林疊羅漢」，驚艷眾人！

節目最後，籃籃神秘地說要帶大家體驗大溪的「西遊記」，一進門，就看見老闆ㄚ豪身背「藍鬣蜥」迎接，嚇得楊繡惠緊緊抱住籃籃。原來籃籃口中的西遊記竟是「蜥遊記」。感受了藍鬣蜥在身上攀爬的快感，阿翔好奇詢問有沒有店裡的「鎮店之寶」，老闆ㄚ豪立刻抱出一條白色球蟒蛇，嚇得楊繡惠拔腿就跑！沒想到來賓衣宸竟勇敢挑戰將蛇放在脖子上，直呼「好可愛！」於是大家提議讓籃籃嘗試，沒想到她竟立刻縮起脖子說道：「我沒有脖子！」畫面逗趣又好笑。