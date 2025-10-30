ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王子粿粿「9段調情對話」曝光！
晚間有感降溫「雨連下5天」
蔡阿嘎曬5合照「同框對象」都出事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 王子 晏柔中 蔡瑞雪 坣娜 坤達 柯佳嬿

阿谷老師分析5星座「最愛冷暴力」　第一名竟是有計畫的天蠍

記者葉文正／台北報導／

感情中最讓人受不了的，往往不是爭吵，而是對方的「冷暴力」。有些星座不會爆發情緒，卻能用沉默與疏離讓人感到窒息。這種「不說話的懲罰」比吵架更傷人。命理專家阿谷老師分析「最會冷暴力」的5大星座，擅長用「冰凍式疏離」讓人崩潰。

▲阿谷老師說星座。（圖／秦芸殿提供）

▲阿谷老師說星座。（圖／秦芸殿提供）

第一名｜天蠍座

[廣告]請繼續往下閱讀...

天蠍的冷暴力不是無意的，是「有計畫的沉默」，當他失望或受傷時，不會吵、不會鬧，只會用冰冷的態度讓你感受到被隔離的痛，他一句話都不說，反而更讓人崩潰。

第二名｜摩羯座

摩羯一旦覺得溝通沒意義，就會直接關機模式，他不會解釋、不會安撫，只是默默把你排除在生活之外，理智又疏離的態度，讓人懷疑是不是自己根本不存在過。

第三名｜處女座

處女的冷暴力很隱性，不會直接忽略你，而是開始「有禮貌的疏遠」，他還是會回訊息、會說話，但語氣裡沒有溫度，你越想靠近，他越用完美主義的理由退後。

第四名｜水瓶座

水瓶一旦心門關上，比誰都難再靠近，他會把情緒完全收起來，用「理性」當作防禦牆，不是他不在乎，而是懶得再消耗，他的冷，不是對你，而是對所有情緒。

第五名｜金牛座

金牛不輕易動氣，但冷起來超頑固，被惹毛後，他會選擇沉默抵制，既不道歉也不解釋，任由氣氛降到冰點，他的冷暴力帶著一種「你自己想清楚」的強硬感。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

阿谷老師

推薦閱讀

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

5小時前

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

11小時前

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

11小時前

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

5小時前

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

14小時前

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

7小時前

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

11小時前

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「西洋出軌團有兩對」　揭內幕：最佳掩護組

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「西洋出軌團有兩對」　揭內幕：最佳掩護組

4小時前

王子人設崩塌！《棒棒堂》製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝

王子人設崩塌！《棒棒堂》製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝

2小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

10/29 13:57

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

13小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

10/29 14:33

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

看更多

【鴕鳥本人都沒這麼像】萬聖節最狂的百元鴕鳥！唯一缺點是費腰XD

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

阿谷老師分析5星座「最愛冷暴力」　第一名竟是有計畫的天蠍

15分鐘前0

施名帥《監所》秀「被捅疤痕」！張軒睿、陳澤耀憋笑：是割盲腸

21分鐘前0

張豐豪偷當「鏟子超人」 何潤東知情後大讚超暖心

26分鐘前0

《好運來》玩超大！陳家逵「吹氣救姊」　偷渡《回魂計》哏

32分鐘前0

《人浮於愛》山路車震戲超難！　邵雨薇「隔窗勾引」楊祐寧苦笑

40分鐘前0

舒淇親曝《女孩》創作靈感源自童年陰影　邱澤幽默喊話：別討厭我！

48分鐘前0

詹子萱遭控搞排場！　林思廷喊冤曝她私下面：是可愛小妹妹

49分鐘前217

王子爆不倫粿粿！　羅志祥認「5年沒聯絡」：沒資格評論

59分鐘前0

連晨翔失言「婚禮等老婆生完恢復漂亮」！　下秒嚇到秒改口

1小時前30

胡宇威談粿粿出軌「很驚訝！」被問異性界線：青梅竹馬也清楚分寸

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始
    5小時前6272
  2. 王子、粿粿出手了！
    11小時前3049
  3. 徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」
    11小時前3825
  4. 新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」
    5小時前268
  5. 晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲
    14小時前169
  6. 范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」
    7小時前5278
  7. 王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密
    11小時前1819
  8. 不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案
    4小時前1027
  9. 王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝
    2小時前1013
  10. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    10/29 13:572010
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合