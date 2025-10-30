ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王子粿粿「9段調情對話」曝光！
晚間有感降溫「雨連下5天」
蔡阿嘎曬5合照「同框對象」都出事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 王子 晏柔中 蔡瑞雪 坣娜 坤達 柯佳嬿

《人浮於愛》山路車震戲超難！　邵雨薇「隔窗勾引」楊祐寧苦笑：脖子偏酸

記者蕭采薇／台北報導

影集《人浮於愛》劇中邵雨薇與楊祐寧將上演激情車震戲，兩人不約而同表示這場戲堪稱全劇最難拍攝的場景，兩人的好表現也獲得導演徐輔軍的大力稱讚！ 邵雨薇與楊祐寧第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。

▲《人浮於愛》邵雨薇與楊祐寧車震戲。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

▲《人浮於愛》邵雨薇與楊祐寧車震戲在馬路邊，代表角色之間的情感一發不可收拾。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

邵雨薇在劇中飾演可以為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友范月姣，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演徐輔軍坦言，這兩個角色的感情戲非常難處理，在一起之前不能有過多的表演，但又要可以看到兩人之間那種靈魂溝通的氛圍，都要靠他們眼神交流的來詮釋，大讚兩人「表現得相當好」。

▲《人浮於愛》邵雨薇與楊祐寧車震戲。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

▲《人浮於愛》邵雨薇與楊祐寧不約而同表示在車上拍攝的戲最困難。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）
 
提到車震戲，前面先有一段楊祐寧開車出門散心，邵雨薇發現後也開車跟上去的曖昧跟蹤戲，徐輔軍形容這場景也代表著兩人之間的那種性吸引力，他表示：「光是那晚上的戲我們就拍了四次，分四個地方拍攝；在黑夜中，兩台車在山裡跟來跟去，是很浪漫、很有情調的畫面。」

因為有前面所堆砌的曖昧情緒，所以當車震戲發生時，角色之間的火花也隨之爆發，徐輔軍表示：「所以我們的車震是選在山上的大馬路邊，照理說應該要選在隱秘性高的地方，但這兩個人的情感就是如此一發不可收拾，對彼此都相當迷戀。」

▲《人浮於愛》邵雨薇與楊祐寧車震戲。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

▲《人浮於愛》邵雨薇（左）笑稱隔著車窗的勾引戲很困難，因為脖子會很酸。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

邵雨薇與楊祐寧兩人日前受訪時，也不約而同表示在車上拍攝的戲其實是最難的，尤其是楊祐寧將頭伸進車內親吻邵雨薇的鏡頭。邵雨薇表示除了拍攝細節經過了許多著墨以外，她坐在車內，要隔著車窗表現出勾引楊祐寧的畫面，也相當具有挑戰性，她笑說：「要抓角度很難度以外，脖子也會偏酸啦。」

▲《人浮於愛》邵雨薇與楊祐寧車震戲。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

▲《人浮於愛》范少勳與宋芸樺兩人之間的曖昧逐漸升溫。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

楊祐寧則補充說道：「因為車子本身的空間就有限制，又要拍的好看、又要動作協調 ，然後一同時間又要把情緒能夠帶到 ，所以我覺得對整體的執行上的難度就會就會比較高。」《人浮於愛》每週六連播兩集，晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於公視影音平台「公視+」，與台灣大哥大MyVideo新集數上架。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人浮於愛邵雨薇楊祐寧

推薦閱讀

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

5小時前

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

11小時前

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

11小時前

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

5小時前

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

14小時前

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

7小時前

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

11小時前

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「西洋出軌團有兩對」　揭內幕：最佳掩護組

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「西洋出軌團有兩對」　揭內幕：最佳掩護組

4小時前

王子人設崩塌！《棒棒堂》製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝

王子人設崩塌！《棒棒堂》製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝

2小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

10/29 13:57

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

13小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

10/29 14:33

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

看更多

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

阿谷老師分析5星座「最愛冷暴力」　第一名竟是有計畫的天蠍

15分鐘前0

施名帥《監所》秀「被捅疤痕」！張軒睿、陳澤耀憋笑：是割盲腸

21分鐘前0

張豐豪偷當「鏟子超人」 何潤東知情後大讚超暖心

26分鐘前0

《好運來》玩超大！陳家逵「吹氣救姊」　偷渡《回魂計》哏

32分鐘前0

《人浮於愛》山路車震戲超難！　邵雨薇「隔窗勾引」楊祐寧苦笑

40分鐘前0

舒淇親曝《女孩》創作靈感源自童年陰影　邱澤幽默喊話：別討厭我！

48分鐘前0

詹子萱遭控搞排場！　林思廷喊冤曝她私下面：是可愛小妹妹

49分鐘前217

王子爆不倫粿粿！　羅志祥認「5年沒聯絡」：沒資格評論

59分鐘前0

連晨翔失言「婚禮等老婆生完恢復漂亮」！　下秒嚇到秒改口

1小時前30

胡宇威談粿粿出軌「很驚訝！」被問異性界線：青梅竹馬也清楚分寸

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始
    5小時前6272
  2. 王子、粿粿出手了！
    11小時前3049
  3. 徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」
    11小時前3825
  4. 新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」
    5小時前268
  5. 晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲
    14小時前169
  6. 范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」
    7小時前5278
  7. 王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密
    11小時前1819
  8. 不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案
    4小時前1027
  9. 王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝
    2小時前1013
  10. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    10/29 13:572010
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合