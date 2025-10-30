陳漢典超會撩！Lulu曾想幫他追女生　他深情告白：我還是覺得妳最漂亮

記者蕭采薇／台北報導

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）本月20日登記結婚，正式成為夫妻，兩人30日婚後首次亮相，為舞台劇《半里長城》造勢。戲裡兩人飾演曾交往過的戀人，但當初戀情還沒公開，排練時就已被導演看出「不單純」。陳漢典也放閃大喊：「我跟Lulu結婚沒有看別的！就是貪圖她的美色！就是看她漂亮！」

▲陳漢典、LuLu婚後首度現身，為舞台劇《半里長城》彩排造勢。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演笑說：「因為戲裡有一些橋段是他們要吵架，因為他們過去的感情有點糾葛。但Lulu不管怎麼排戲，都無法對漢典說重話，一直都很溫柔。而且漢典在戲裡是三角戀，有個正牌女友。但他不太願意理正牌女友。」

因為導演平時也不關注八卦，只是單純好奇的問說：「你們是有交往過嗎？」嚇得當時戀情還沒有公開的兩人連連否認，導演開玩笑說：「我就想說，我觀察人這麼多年，判斷怎麼會出問題。也許他們就是迫於這個壓力才結婚。」

▲舞台劇《半里長城》彩排造勢，陳漢典、LuLu在排練時秘戀就被導演看出。（圖／記者黃克翔攝）



監製王月則爆料，陳漢典和Lulu「早就喜歡彼此了」，她笑稱自己是「月老嘴」，意外把他們湊在同一齣舞台劇。戲中Lulu為挽回陳漢典，甚至說出「我懷孕了！」但戲外她解釋，自己目前沒有身孕，反而是之前不少人誤會她懷孕，連陳漢典都懷疑說：「妳懷孕了嗎？」

Lulu則爆料，當兩人還是朋友時，她曾問過陳漢典：「在場哪個女生你覺得最漂亮？我幫你追！」而陳漢典看了一圈後，對她說：「我還是覺得妳最漂亮。」讓王月大喊：「根本超會撩妹！」陳漢典也放閃大喊：「我就是外貿協會！就是貪圖她的美色！」

▲陳漢典、LuLu婚後首度合體現身，兩人大放閃。（圖／記者黃克翔攝）

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇。將於10月31日至11月2日在台北國家戲劇院、12月27日在高雄衛武營，以及明年2月28日在臺中歌劇院演出，購票請上寬宏售票。