河北彩伽遭爆當小三！新作「巧合」穿排球服　激戰畫面曝

日本男子排球國手、高顏值球星高橋藍近日被日媒爆出「雙重戀情」風波，指他在與辣系網紅uka.交往期間，還與人氣AV女優河北彩伽私下見面、共度夜晚，引發外界譁然。事後河北彩伽出面道歉並澄清「報導多數與事實不符」，強調自己並不知對方已有女友。沒想到風波尚未平息，她的新作竟以「排球服」為造型登場，引發巧合話題。

河北彩伽於22日晚間透過粉絲俱樂部APP聊天室向粉絲道歉，澄清週刊報導內容與事實不符。她表示，自己絕不會與「有交往對象的男性」單獨見面，並再次強調：「我是看了報導才知道他有女友。」她的誠懇態度讓不少粉絲留言鼓勵，盼她別因緋聞受影響。

儘管緋聞鬧得沸沸揚揚，河北彩伽仍持續推出新作品。AV專欄作家一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中透露，河北彩伽的新作以校園為背景，她飾演外型端莊卻不懂拒絕他人的「校園女神」，在多套制服造型中，最引人注目的便是「排球球衣」戲份。

專欄形容：「在體育館穿排球服演出的場景真是引人入勝。」不少網友也認為片中造型與高橋藍的球員身份巧妙呼應，讓人「看得更有戲劇感」。

對於緋聞是否重創河北彩伽事業，一劍浣春秋分析，上週末她仍出席粉絲活動，現場人氣不減，「影響不是沒有，但並不嚴重。他認為《週刊文春》短期內應不會再出手，「高橋藍也已公開致歉、專注比賽，雙方應不會再被拍到。」