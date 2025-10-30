不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「西洋出軌團有兩對」　揭內幕：最佳掩護組

記者孟育民／台北報導

中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌，事後王子也發文承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。消息一出震驚演藝圈，而美國行就是兩人感情生變的開始，讓網友大肆抨擊同行的晏柔中、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人。對此，資深狗仔葛斯齊在社群突爆料，西洋出軌團偷吃的不只有一對，雖未指名道姓，仍掀起網友討論。

▲葛斯齊疑似爆出美國行出軌的不只粿粿、王子 。（圖／翻攝自Facebook／Meigo粿粿）

[廣告]請繼續往下閱讀...

范姜彥豐29日指控，粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用。讓網友把箭靶放到同去美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，認為一夥人都是共犯，范姜彥豐目前也已退追蹤王品澔和簡廷芮。

▲范姜彥豐指控美國行後一切都變了 。（圖／翻攝自Facebook／Meigo粿粿）

這起事件疑似還有案外案，葛斯齊在臉書發文寫道：「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」這段文字不禁讓人聯想到粿粿和王子，影評人李光爵在底下回應「有人不會當兵只會當小王」，葛斯齊則表示：「我驚訝的是，此事件被爆出軌女是與另一女經過沙盤推演」。記者求證葛斯齊究竟是誰，截稿至今尚未有回應。