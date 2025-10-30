《今際之國3》全新原創劇情回歸考驗體智極限　伏筆揭示將翻拍美國版

文／人物誌

Netflix影集《今際之國的闖關者》前兩季橫掃全球，憑機智闖關與神祕世界觀的設定，在臺灣也有著不輸《魷魚遊戲》的人氣。在第二季尾聲，已揭示主角闖入的神秘國度，竟是災難受害者彌留之際的意識空間，憑藉求生意志回到現實世界的有栖（山崎賢人飾）、宇佐木（土屋太鳳飾），將有何新的故事發展？原本完結的故事，因為Netflix的全新原創內容，讓觀眾得以再一同回到「今際之國」。

▲第三季延續第二季的結尾。（圖／Netfilx，下同）

賀來賢人一同踏入彌留世界，與有栖、宇佐木共同挑戰「鬼牌遊戲」

集結前兩季導演、編劇，再次打造結合「科幻」與「人性」的生存極限挑戰。演員的部分，本季迎來《TOKYO MER》賀來賢人的加入，劇中出演對死亡世界充滿嚮往的助理教授「松山隆二」，即便只能靠輪椅行動，仍堅持前往今際之國見識死亡的真相；除此之外，《葉問》池內博之、《天氣之子》醍醐虎汰朗、《×××HOLiC 次元魔女》玉城蒂娜，將在第三季一同加入「有栖陣營」，同心合作完成不可能的關卡。

全新一季延續第二季的結尾，有栖、宇佐木甦醒後失去了彌留時的記憶，兩人因緣際會結為夫妻後，努力過著平凡生活。創傷修復中的宇佐木一直受父親心魔所困，在隆二的誘導下一同往今際之國；有栖接獲妻子昏迷不醒的消息後，透過安（三吉彩花飾）的協助，成功返回今際之國，並在首個遊戲中，找回了關於這裡的一切記憶。

全新遊戲考驗體智極限，伏筆揭示美國版即將推出！

開頭處提到，第三季為Netflix的原創劇情，除了將原作首個遊戲「御神簽」重現於影集，其他內容皆跳脫原作範疇。各大討論版對第三季評價相當兩極，不少人認為節奏拖沓、賀來賢人的角色不討喜、反派動機荒唐，抨擊新作遠不及前兩季；然而，亦有許多人對第三季給予高度評價，尤其是「尋找殭屍」中的翻轉情節，劇迷與角色一同思索破關方式的過程，意外地一致獲得好評。

在最後一集的訪談中，劇組找回前二季的人氣角色，分別是粟國社園（青柳翔飾）、韮木傑（櫻田通飾）、水雞光（朝比奈彩飾）、塀谷朱音（恆松祐里飾）、苣屋駿太郎（村上虹郎飾），一同探討各自對生命的定義，新劇情推進的同時，也滿足了觀眾對原班人馬的懷念。

劇集尾聲，全球各地偵測到連鎖地震的前兆，儼然揭示了大規模的災害即將發生，最後畫面停留於服務生胸前「Alice」名牌，如同《魷魚遊戲》結尾的凱特布蘭琪，伏筆宣示了Netflix想要翻拍美國版或國際版的決心，相信在更多資金注入之後，將有更盛大、華麗非凡的死亡遊戲等著闖關者們一同挑戰。

