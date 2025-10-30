薔薔代班《不熙娣》！放話收視公約「三點全都露」　吳姍儒被玩壞現場崩潰

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持集數，攜手派翠克及新加入的生力軍薔薔，共同為節目增添更多火花。今（30日）盛大舉辦加薔版記者會，迎接新主持人薔薔。為歡迎她的加入，節目特地準備宣示宣言板子，讓向來麻辣尺度爆棚的薔薔向眾人大聲宣誓三大重點，包含「絕對不會露三點」、「絕對不會愛上派翠克」、「會努力跟Sandy當好姊妹」，甚至立下收視公約若破1，就露一點，破2就露兩點，破3就全露，「我絕對會給大家驚喜，我會破全部的洞。」

▲▼薔薔代班《小姐不熙娣》，攜手派翠克、吳姍儒合作。

薔薔更誓言要解放Sandy，「她給我的感覺就是很會唸書的讀書人，我會慢慢調教她，讓他放開內心的枷鎖，慢慢解放妳，不要說不可能，我可以把它懸吊在樹上面之類的，從裡面開始拓展他身體跟心理上的解放，帶她去歐洲之類的。」此話一出，讓派翠克忍不住嗆說：「妳到底期待把Sandy變成什麼樣子？為什麼那麼興奮？」Sandy則在一旁趕緊說：「不用解放我也沒關係的。」對於有沒有機會愛上派翠克，薔薔坦言：「不排除愛上他的可能，但我不是這麼隨便的人，我要先慢慢了解、觀察他。」

▲▼薔薔開出收視公約。

Sandy苦笑說：「我真的Hold不住薔薔，我們真的是完全不同宇宙的人！那天錄節目很好笑，上次聊到不要有壓力，收視率大家就一起平分，結果薔薔就說怎樣？你評我幾分啊！我就說不是那個評分，常常會有很衝突又很荒謬的事情，包含錄影到現在，薔薔逼迫我跟帥哥有一些親密接觸，我快嚇死了，隨時處在背很麻、很怕的狀態，而且那一集甚至不是猛男相關，是很單純的講述來賓的成長過程。」

▲吳姍儒難招架薔薔。

派翠克補充說：「這一集就根本沒有要跟來賓有互動耶，完全是薔（強）迫中獎。」薔薔則笑說：「搞不好這集就破1啊，我還要為了妳露點，互相承擔，到時候哪點比較整齊，我就露哪一點。」派翠克聽了忍不住吐槽：「為什麼不熙娣的收視率要承擔在妳的點上面？我實在不理解。」

▲派翠克。