NewJeans一審慘敗！法院認定合約仍有效　五人恐「無限期冷凍」

記者羅堉菡／綜合報導

韓國女團NewJeans與經紀公司ADOR娛樂的合約糾紛一審今（30）日宣判。首爾中央地方法院裁定，ADOR解除前執行長閔熙珍職務一事，並不構成違反與NewJeans的合約，宣判NewJeans敗訴。對此，NewJeans方面則表示將上訴。

▲NewJeans與經紀公司ADOR娛樂的合約糾紛一審判決出爐！（圖／翻攝自IG／newjeans_official）

法院表示，僅以公司內部的人事異動作為依據，難以認定ADOR違反合約，因此維持雙方原有專屬合約的效力。此外，若NewJeans成員未經公司同意擅自進行演出、拍攝或廣告代言，每次違約將被處以10億韓元（約新台幣2155萬元）的罰金，五名成員還須共同承擔本次訴訟費用。

▲韓國法院駁回成員單方宣布終止與ADOR的專屬合約主張。（圖／翻攝自IG／newjeans_official）



這起爭議最早可追溯至2024年11月，當時NewJeans單方面宣布終止與ADOR的合約；隨後ADOR提出確認合約效力的訴訟。對此，法院於2025年2月裁准ADOR請求，禁止成員以「NJZ」名義活動或簽下任何廣告案。

NewJeans成員於今年3月23日表示，將尊重法庭裁決並暫停活動。如今一審結果出爐，法院再度確認ADOR立場，意味著NewJeans短期內將持續「被冷凍」。

▲韓國法院裁定ADOR勝訴，維持其與NewJeans專屬合約有效性。（圖／翻攝自IG／newjeans_official）



另一方面，被稱為「NewJeans之母」的前ADOR執行長閔熙珍近日成立新公司「ooak」，曾讓部分粉絲一度認為NewJeans有望翻盤。不過，隨著法院最終裁定ADOR勝訴、專屬合約仍具效力，NewJeans的未來動向再度蒙上陰影。