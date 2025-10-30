王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

記者潘慧中／綜合報導

范姜彥豐29日公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，「你破壞了我的家庭！至今還與我的太太有密切聯繫！」控訴影片引發社會譁然。更令人驚訝的是，王子和粿粿被發現似乎悄悄在刪文，讓不少網友截圖發問：「作賊心虛嗎？」





有眼尖網友發現，王子原本有4357則貼文，但至截稿前，他似乎悄悄刪了3則貼文，目前剩4354則貼文。至於粿粿，也被敏銳的網友發現從本來的1354則貼文，悄悄刪了1篇，現在剩1353則貼文。





更神祕的是，有網友還發現粿粿不只偷刪了1則貼文，還取消追蹤一個人，那個人卻不是范姜彥豐，也不是王子，因此引發越多人好奇她退追的對象究竟是誰。

事實上，面對范姜彥豐的指控，粿粿經紀人事後坦言雙方已經分居很久了，「原因是過不下去了」，她談到婚姻也有哭過，「影片諸多內容不是事實，等到釐清之後會跟大家說，男方突然發布影片，應該任何事情都無法做好準備吧。」





不久後，王子在社群網站發文首度回應，他先澄清並未介入他人婚姻，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」但他坦言是在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」