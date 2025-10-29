快訊／王子經紀公司道歉了！ 　認了「私人層面處理不周」：會承擔應有責任

記者蕭采薇／台北報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」王子也發文承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。王子所屬經紀公司也在29日下午發出聲明。

▲王子和粿粿被范姜彥豐爆出不倫戀。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



范姜彥豐29日發文指控，和粿粿婚變是因為女方婚內出軌，且對象是藝人王子，他直言原以為自己和兩人的關係非常穩固，事實上卻慘遭戴綠帽，「身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

而面對外界指控，王子澄清他並未介入他人婚姻，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」

但他坦言是在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

王子經紀公司 喜鵲娛樂聲明

此致

本公司旗下藝人 王子（邱勝翊） 近日因個人行為事件，佔用社會資源，深感抱歉，公司目前積極與藝人了解並確認相關情節。

藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。



本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。



喜鵲娛樂股份有限公司

2025年10月29日