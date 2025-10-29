姚元浩免當兵原因曝光　腳掌離開身體自己撿起送醫

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》第六季今天舉行記者會，包括姚元浩與莎莎、鬼鬼都到場，姚元浩也被問到當年為何沒有當兵的理由，他則表示：「大13歲時去山上跳水，結果把腳掌跳斷，自己還撿起來送醫，當兵前體檢，醫官也跟我說，這麼嚴重的傷，應該就是驗退了。」

▲ 嗨營業中六季記者會,姚元浩(中),吳映潔(右),莎莎 。（圖／記者徐文彬攝）

好看娛樂近日表示，旗下人氣實境節目《嗨！營業中》全新一季製作成本高達二、三千萬元，外景拍攝的設備、來賓邀約與後期剪輯皆需龐大費用。不過主持群「通通沒漲價」，仍全力投入拍攝。

▲姚元浩稱腳掌分離免當兵。（圖／記者徐文彬攝）

鬼鬼（吳映潔）笑說：「我們沒漲價，漲在別的地方，漲在業配！」她透露透過節目接觸許多優質品牌與廠商，才有機會推薦好產品給觀眾，「像莎莎的電鍋、浩浩哥的醬油，真的都很好用。」

姚元浩也接著分享：「那醬油是八十年的老品牌，跟著我們上山下海，還帶去瑞士！」鬼鬼則補充感謝航空公司贊助，「像國泰航空飛歐洲轉機時間短又方便，還能在香港機場逛街。首播還有抽機票活動喔！」

節目外話題同樣不斷，鬼鬼提到自己重心放在節目與家庭，「我女兒快抓周了，不要禮物只要紅包，討個吉利啦。」她也澄清與炎亞綸沒有不和，「我們一直是朋友，各自有自己的生活，不用黏踢踢。」

談到母親身分，鬼鬼笑說：「現在會分配時間，什麼時候是女兒時間、什麼時候是工作時間。」至於是否考慮再生一胎，她大方回應：「我現在沒錢，想多工作多賺一點。太裸露的工作像內衣或寫真集都不會接啦，除非酬勞兩千萬可能可以考慮一下（笑）！」

姚元浩也分享自己過往受傷經驗，「我13歲從山上跳水，腳掌和韌帶全斷，縫了三四百針，從此警察夢碎。」他笑說拍《新兵日記》彌補了從軍夢，「那時在陸軍官校訓練兩個月，比真的當兵還累！」雖然腳傷讓他無法完全恢復，但仍持續挑戰運動節目，「醫生說能動就不要再開刀，我現在跑得慢、跳不高，但還是可以動！」