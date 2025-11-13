ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

徐亨認「好久沒有演藝工作」
Melody教你「好好談分手」
NanaQ分手「遭前任討3千禮券」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 簡廷芮 王品澔 安歆澐 徐亨 名取久留美 坤達

3個月計畫「成就Super Junior 20年傳奇」　來台登灶咖韓團創紀錄

記者羅堉菡／綜合報導

從2005年出道至今，走過整整20個年頭的Super Junior，即將於明天登上台北大巨蛋開唱，更在粉絲窩舉行【2025年11月來台韓星應援票選】中，以22萬張壓倒性票數榮登冠軍寶座！根據公開行程統計，截至今年11月，他們已經來台舉辦演唱會達25次，不僅創下紀錄，更是今年來台次數最多的「灶咖韓團」，一起來看看這個韓流帝王有多厲害吧！

 ▲Super Junior從2005年出道至今年將邁入20週年。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

▲Super Junior從2005年出道至今年將邁入20週年。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

[廣告]請繼續往下閱讀...

三個月計畫 成就20年傳奇
Super Junior最早是由韓國SM娛樂於2005年推出的一項「實驗性計劃」，以「Super Junior 05」作為第一代成員組合。原先設定是在每次專輯宣傳期結束後替換部分成員，只活動三個月便解散，讓成員各自發展。然而計劃推出後人氣爆棚，隔年公司決定保留原有成員，並加入圭賢，正式擴編為13人團體。自此，「Super Junior」以固定團體之姿展開長期活動，也正式開啟了他們屬於自己的傳奇時代。

▲SJ 2005年以12人團體出道，隔年5月圭賢以第13位成員加入。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

▲SJ 2005年以12人團體出道，隔年5月圭賢以第13位成員加入。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）


從「不紅」到家喻戶曉：SJ在台灣的逆轉時刻
 2007年，Super Junior首度受邀來台參加金曲獎。當時他們被質疑「根本不紅」，但隊長利特仍帶領成員們振奮喊話：「各位，我告訴你們，我們在台灣一點都不紅，但是等一下的舞台，我們要好好表演，讓台灣人認識我們，因為我們是Super Junior。」表演結束後，所有Super Junior的相關專輯隨即被搶購一空，也正式開啟他們在台灣的人氣之路。

▲SJ 2007年受邀來台參加金曲獎表演，當時被質疑「根本不紅」。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

▲SJ 2007年受邀來台參加金曲獎表演，當時被質疑「根本不紅」。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

兩年後Super Junior再度受邀登上金曲獎舞台，以一首〈Sorry, Sorry〉掀起全台旋風。當年無論走到哪裡，都能聽到這首歌曲，成為家喻戶曉的代表作，至今仍是大家耳熟能詳的經典。

▲SJ 2009年以一首〈Sorry, Sorry〉掀起全台旋風。（圖／翻攝自YouTube／Sorry, Sorry）

 ▲SJ 2009年以一首〈Sorry, Sorry〉掀起全台旋風。（圖／翻攝自YouTube／Sorry, Sorry）
 此後，Super Junior更憑藉〈美人啊〉、〈Mr. Simple〉與〈Sexy, Free & Single〉三首熱門歌曲，在KKBOX榜單上蟬聯長達121週，創下至今仍無人打破的紀錄，也成為成員們最自豪的回憶之一。

▲Super Junior將於11月14日至16日在台北大巨蛋舉辦20週年演唱會。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

▲SJ將於11月14日至16日在台北大巨蛋舉辦20週年演唱會。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）
 Super Junior人氣依舊 在台代言接連不斷
Super Junior在台灣的超高人氣持續延燒，成員們的代言邀約更是一個接一個。隊長利特近期再度續約簽下酒品代言；成員藝聲則與理科太太創立的保健品牌合作，成為益生菌代言人。

▲第25屆KKBOX 風雲榜Super Junior LSS、D&E擔任壓軸嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼第25屆KKBOX風雲榜Super Junior L.S.S.、D&E擔任壓軸嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

▲第25屆KKBOX 風雲榜Super Junior LSS、D&E擔任壓軸嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

小分隊D&E去年結束與超商的合作後，今年接下韓國知名美妝品牌台灣區代言，以陽光魅力再次圈粉無數。而主唱圭賢則續任「台灣觀光大使」，持續為推廣台灣觀光文化盡一份心力。

▲SJ成員圭賢獲邀擔任交通部觀光署韓國市場台灣觀光代言人。（圖／記者湯興漢攝）

 ▲SJ成員圭賢獲邀擔任交通部觀光署韓國市場台灣觀光代言人。（圖／記者湯興漢攝）

除了代言，利特還接下了實境節目《廚師的迫降：客家廚房》的主持棒，去年12月開播以來深受觀眾喜愛，今年更榮獲第60屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，成為首位拿下台灣金鐘獎的韓國藝人。

▲《客家廚房》奪金鐘60人氣節目獎！利特成首位得獎韓星。（圖／翻攝自Facebook／廚師的迫降：客家廚房 셰프의 불시착 : 하카의 부엌）

▲《客家廚房》奪金鐘60人氣節目獎！利特成首位得獎韓星。（圖／翻攝自Facebook／廚師的迫降：客家廚房）

出道近20年的Super Junior不僅在音樂領域屢創佳績，成員們在廣告與品牌合作上也展現強大號召力，再次印證「韓流長青樹」的不凡地位。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【關於Fansworld粉絲窩】
——追星族的世界，所有粉絲的家——

FansWorld粉絲窩

pse.is/757bz5

>>>點我下載新聞雲App加入粉絲窩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Super JuniorSJKPOP

推薦閱讀

粿粿美國返台躲信義區約會王子！　暗助出軌的人是他…還提供住處

粿粿美國返台躲信義區約會王子！　暗助出軌的人是他…還提供住處

3小時前

謝侑芯命案逆轉！　黃明志明天將獲釋…大馬檢方證實：沒有證據

謝侑芯命案逆轉！　黃明志明天將獲釋…大馬檢方證實：沒有證據

13小時前

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　范姜彥豐：有點東西

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　范姜彥豐：有點東西

13小時前

《星光》女星遭家暴照片曝光！　「雙眼充血」開打離婚官司

《星光》女星遭家暴照片曝光！　「雙眼充血」開打離婚官司

11小時前

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

12小時前

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

11/12 07:44

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文：活著意義只剩還債

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文：活著意義只剩還債

11小時前

范姜粿粿不打離婚官司！　分手費恐因「夫妻收款習慣」少於800萬

范姜粿粿不打離婚官司！　分手費恐因「夫妻收款習慣」少於800萬

3小時前

粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

11/12 07:28

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

11/12 07:19

Energy坤達、書偉陷閃兵風暴　音樂幕後推手發聲：他們那時不能做決定

Energy坤達、書偉陷閃兵風暴　音樂幕後推手發聲：他們那時不能做決定

17小時前

日本賽車皇后「超巨F級兇器」不藏全抖出！　連「特殊興趣」都說了

日本賽車皇后「超巨F級兇器」不藏全抖出！　連「特殊興趣」都說了

12小時前

熱門影音

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
陳晨威衝上台親他　Julia：???

陳晨威衝上台親他　Julia：???
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
長太帥的煩惱 #池昌旭

長太帥的煩惱 #池昌旭
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
劉謙一年半前確診肺腺癌　曝當下興奮傳訊告知朋友

劉謙一年半前確診肺腺癌　曝當下興奮傳訊告知朋友
李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

兩大強劇+金馬影帝后揭曉　年底最強華語盛典在MyVideo！

兩大強劇+金馬影帝后揭曉　年底最強華語盛典在MyVideo！

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

看更多

【討飯吃被拒砸店】無業男嗆「沒同理心」　惱羞拿菜刀丟員工

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前5

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌！合體拍片「交換禮物」對話被挖

15分鐘前0

李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！超兇身材被看光 14秒片震撼萬人

32分鐘前24

王子偷吃人妻敗形象！前女友鄧麗欣首回應…曾讚他：善良傳統男生

37分鐘前0

NewJeans 3人單方面解約「又單方面回歸」　ADOR謹慎：需確認真實意向

1小時前0

3個月計畫「成就Super Junior 20年傳奇」　來台登灶咖韓團創紀錄

2小時前50

高橋聖子G級雙峰不藏了！　引退3年首拍寫真…白襯衫微濕扣子全開

2小時前0

具教煥演「小14歲文佳煐同齡男友」　預告遭吐槽：一點也不像情侶

2小時前29

黃明志今將獲釋　謝侑芯閨蜜發13字限動發洩

2小時前21

11月13日星座運勢／金牛座揪友聚會的好日子！巨蟹座買彩券中小獎

3小時前714

范姜粿粿不打離婚官司！　分手費恐因「夫妻收款習慣」少於800萬

讀者迴響

熱門新聞

  1. 暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子
    3小時前4260
  2. 黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據
    13小時前6064
  3. 簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言
    13小時前1619
  4. 《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司
    11小時前1810
  5. G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝
    12小時前108
  6. 跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！
    11/12 07:443263
  7. 徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文
    11小時前3825
  8. 范姜粿粿不打離婚官司　分手費因1習慣少於800萬
    3小時前1414
  9. 粿粿親回應近況！
    11/12 07:281422
  10. 粿粿「想幫王子出800萬賠償金」
    11/12 07:193447
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合