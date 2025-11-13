3個月計畫「成就Super Junior 20年傳奇」　來台登灶咖韓團創紀錄

記者羅堉菡／綜合報導

從2005年出道至今，走過整整20個年頭的Super Junior，即將於明天登上台北大巨蛋開唱，更在粉絲窩舉行【2025年11月來台韓星應援票選】中，以22萬張壓倒性票數榮登冠軍寶座！根據公開行程統計，截至今年11月，他們已經來台舉辦演唱會達25次，不僅創下紀錄，更是今年來台次數最多的「灶咖韓團」，一起來看看這個韓流帝王有多厲害吧！

▲Super Junior從2005年出道至今年將邁入20週年。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）



三個月計畫 成就20年傳奇

Super Junior最早是由韓國SM娛樂於2005年推出的一項「實驗性計劃」，以「Super Junior 05」作為第一代成員組合。原先設定是在每次專輯宣傳期結束後替換部分成員，只活動三個月便解散，讓成員各自發展。然而計劃推出後人氣爆棚，隔年公司決定保留原有成員，並加入圭賢，正式擴編為13人團體。自此，「Super Junior」以固定團體之姿展開長期活動，也正式開啟了他們屬於自己的傳奇時代。

▲SJ 2005年以12人團體出道，隔年5月圭賢以第13位成員加入。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）



從「不紅」到家喻戶曉：SJ在台灣的逆轉時刻

2007年，Super Junior首度受邀來台參加金曲獎。當時他們被質疑「根本不紅」，但隊長利特仍帶領成員們振奮喊話：「各位，我告訴你們，我們在台灣一點都不紅，但是等一下的舞台，我們要好好表演，讓台灣人認識我們，因為我們是Super Junior。」表演結束後，所有Super Junior的相關專輯隨即被搶購一空，也正式開啟他們在台灣的人氣之路。

▲SJ 2007年受邀來台參加金曲獎表演，當時被質疑「根本不紅」。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

兩年後Super Junior再度受邀登上金曲獎舞台，以一首〈Sorry, Sorry〉掀起全台旋風。當年無論走到哪裡，都能聽到這首歌曲，成為家喻戶曉的代表作，至今仍是大家耳熟能詳的經典。

▲SJ 2009年以一首〈Sorry, Sorry〉掀起全台旋風。（圖／翻攝自YouTube／Sorry, Sorry）

此後，Super Junior更憑藉〈美人啊〉、〈Mr. Simple〉與〈Sexy, Free & Single〉三首熱門歌曲，在KKBOX榜單上蟬聯長達121週，創下至今仍無人打破的紀錄，也成為成員們最自豪的回憶之一。

▲SJ將於11月14日至16日在台北大巨蛋舉辦20週年演唱會。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

Super Junior人氣依舊 在台代言接連不斷

Super Junior在台灣的超高人氣持續延燒，成員們的代言邀約更是一個接一個。隊長利特近期再度續約簽下酒品代言；成員藝聲則與理科太太創立的保健品牌合作，成為益生菌代言人。

▲▼第25屆KKBOX風雲榜Super Junior L.S.S.、D&E擔任壓軸嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）



小分隊D&E去年結束與超商的合作後，今年接下韓國知名美妝品牌台灣區代言，以陽光魅力再次圈粉無數。而主唱圭賢則續任「台灣觀光大使」，持續為推廣台灣觀光文化盡一份心力。

▲SJ成員圭賢獲邀擔任交通部觀光署韓國市場台灣觀光代言人。（圖／記者湯興漢攝）

除了代言，利特還接下了實境節目《廚師的迫降：客家廚房》的主持棒，去年12月開播以來深受觀眾喜愛，今年更榮獲第60屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，成為首位拿下台灣金鐘獎的韓國藝人。

▲《客家廚房》奪金鐘60人氣節目獎！利特成首位得獎韓星。（圖／翻攝自Facebook／廚師的迫降：客家廚房）



出道近20年的Super Junior不僅在音樂領域屢創佳績，成員們在廣告與品牌合作上也展現強大號召力，再次印證「韓流長青樹」的不凡地位。

