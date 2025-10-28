ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2025 MAMA直播出爐！
「5個小撇步」幫你準時起床
家寧新片「被抓包刪文重PO」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

許紹雄 佘詩曼 謝沛恩 家寧 annbae 裴安 柯震東 婁峻碩

蘿莉塔認：生完小孩不是真變笨！　「精心打扮撲空」糗事過程曝

記者王靖淳／綜合報導

女星蘿莉塔（李晨菲）自節目《大學生了沒》發跡，2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒，平時會透過社群記錄生活的她，今（28）日在IG上傳短片分享最近發生的一件糗事，同時也直呼：「生完小孩後不是真的變笨。」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

▲蘿莉塔分享糗事。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔表示在生完小孩後不是真的變笨，而是因為有太多事要做，所以最後就都搞混了，才會時常做出一些哭笑不得的糗事。她更自爆，最近發生一件「超級智障的事情」，原來，她的好友楊晨熙邀請她客串新歌MV，沒想到竟因她記錯拍攝日期，而獨自一人興沖沖地跑到拍攝現場，場面相當尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，蘿莉塔詳述當天記錯日期的超糗過程。她透露，自己不但在前幾天就特地去練舞，更在拍攝前晚才趕緊預約梳化。沒想到，當她準時抵達現場後，卻發現屋子裡的人全部都不認識。於是她趕緊致電楊晨熙，對方才一頭霧水地表示：「妳怎麼會在哪裡？沒有啊，是明天才要拍呀」，讓她當場傻眼，哭笑不得。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

▲蘿莉塔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔看著自己精心打扮的模樣，心想既然都打扮好了，不如就直接殺去楊晨熙家。於是，她便索性跑到對方家，還順便試穿楊晨熙以前在兒童台當帶動唱的姐姐服。影片內容曝光後，立刻吸引網友朝聖，同時也紛紛留言表示「可愛可愛」、「這個姐姐我喜歡。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蘿莉塔大學生了沒楊晨熙

推薦閱讀

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」　代表作是《角頭》

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」　代表作是《角頭》

9小時前

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝！　家人悲痛證實：凌晨走的

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝！　家人悲痛證實：凌晨走的

13小時前

《影后》女星爆難搞5事蹟！排場超大「照片P半天才給過」公關都搖頭

《影后》女星爆難搞5事蹟！排場超大「照片P半天才給過」公關都搖頭

16小時前

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！硬起來打官司討666萬

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！硬起來打官司討666萬

17小時前

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

13小時前

許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！臉色無異常　乾女兒佘詩曼淚崩

許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！臉色無異常　乾女兒佘詩曼淚崩

12小時前

峮峮缺席《飢餓》遭轟請辭！　無奈曝背後原因：沒辦法控制

峮峮缺席《飢餓》遭轟請辭！　無奈曝背後原因：沒辦法控制

6小時前

76歲港星許紹雄傳病危　「佘詩曼聞訊哽咽」被拍

76歲港星許紹雄傳病危　「佘詩曼聞訊哽咽」被拍

10/27 23:58

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！「不到1hr卻收噩耗」：笑與淚並行

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！「不到1hr卻收噩耗」：笑與淚並行

10/27 10:29

YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！　貼臉放閃互動超甜

YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！　貼臉放閃互動超甜

8小時前

五月天跨年重返台中開唱！ 「連開6場嗨跨2026」搶票時間曝光

五月天跨年重返台中開唱！ 「連開6場嗨跨2026」搶票時間曝光

15小時前

曾智希跟風打雷射「結果超慘」GG了！火大公開照片：醫生不老實

曾智希跟風打雷射「結果超慘」GG了！火大公開照片：醫生不老實

12小時前

熱門影音

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　
南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉
楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

看更多

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

即時新聞

剛剛
剛剛
49分鐘前10

蘿莉塔認：生完小孩不是真變笨！　「精心打扮撲空」糗事過程曝

1小時前41

前美女主播「入坑Super Junior」　狂刷MV、綜藝：是不是很丟臉？

2小時前10

黃國倫自爆「隱瞞腎結石當兵2次」　親揭遭退訓內幕

2小時前48

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪急曬律師聲明反擊

2小時前0

王仁甫5個月甩肉8公斤！再踏上自我挑戰旅程　放閃季芹：是一個動力

3小時前43

唐振剛出面自首閃兵！　《角頭》戰友黃鐙輝發聲嘆：年輕難免有僥倖心態

4小時前11

王彩樺領軍跨世代音樂陣容　與嘉義市城市博覽會感動開唱

4小時前1

小禎甜認愛又爆「新歡」！ 笑曝「最愛床伴不是男友」

4小時前51

「台大五姬」翁滋蔓喜迎39歲生日　釣出蔡依珊現身送祝福

5小時前20

洪詩坐月子驚傳「角膜糜爛」！　眼睛劇紅近況曝光：真的要聽話

讀者迴響

熱門新聞

  1. 首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」
    9小時前2446
  2. 快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝
    13小時前709
  3. 《影后》女星爆難搞5事蹟！
    16小時前1011
  4. 丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢
    17小時前126
  5. 38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功
    13小時前10
  6. 許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！
    12小時前225
  7. 峮峮缺席《飢餓》遭轟！發聲曝原因
    6小時前2014
  8. 許紹雄傳病危「佘詩曼聞訊哽咽」
    10/27 23:58124
  9. 隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！
    10/27 10:293216
  10. YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
    8小時前1211
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合