蘿莉塔認：生完小孩不是真變笨！　「精心打扮撲空」糗事過程曝

記者王靖淳／綜合報導

女星蘿莉塔（李晨菲）自節目《大學生了沒》發跡，2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒，平時會透過社群記錄生活的她，今（28）日在IG上傳短片分享最近發生的一件糗事，同時也直呼：「生完小孩後不是真的變笨。」

▲蘿莉塔分享糗事。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔表示在生完小孩後不是真的變笨，而是因為有太多事要做，所以最後就都搞混了，才會時常做出一些哭笑不得的糗事。她更自爆，最近發生一件「超級智障的事情」，原來，她的好友楊晨熙邀請她客串新歌MV，沒想到竟因她記錯拍攝日期，而獨自一人興沖沖地跑到拍攝現場，場面相當尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，蘿莉塔詳述當天記錯日期的超糗過程。她透露，自己不但在前幾天就特地去練舞，更在拍攝前晚才趕緊預約梳化。沒想到，當她準時抵達現場後，卻發現屋子裡的人全部都不認識。於是她趕緊致電楊晨熙，對方才一頭霧水地表示：「妳怎麼會在哪裡？沒有啊，是明天才要拍呀」，讓她當場傻眼，哭笑不得。

▲蘿莉塔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔看著自己精心打扮的模樣，心想既然都打扮好了，不如就直接殺去楊晨熙家。於是，她便索性跑到對方家，還順便試穿楊晨熙以前在兒童台當帶動唱的姐姐服。影片內容曝光後，立刻吸引網友朝聖，同時也紛紛留言表示「可愛可愛」、「這個姐姐我喜歡。」