陳凱倫出新書哽咽好友都來了　天王劉德華寫序205字挺他

記者葉文正／台北報導

67歲3屆廣播金鐘獎得主陳凱倫出道60年，但他2022年罹患扁桃腺癌，歷經手術並口服化療藥半年，如今已康復，他將生命化為文字與歌聲，推出新書《陳凱倫•站在方舟上唱生命之歌》，不只是感謝母親、感謝自己，更是他向生命致敬的一首詩，並記錄了自己四度重生的旅程，而這本書最特別的亮點之一，是邀請到香港天王劉德華撰寫205字的推薦序，這份跨越30年的深厚情誼，讓序文成為全書的靈魂。

▲陳凱倫(右)新書記者會，秀出多年33年前與劉德華合照 。（圖／陳凱倫影視工作室）

劉德華在序中寫道：「愛自己，愛別人，是傻瓜，又何妨。人在成長過程中，常常會遇上無情的病魔，被打擊、陷入黑暗的谷底。此時傻瓜化成一道光，讓人再看到生命的明亮。」

▲陳凱倫提到自己的高潮與低谷，(左為馬妞) 。（圖／記者葉文正攝）

陳凱倫回憶：「我和劉德華一樣，都是為夢努力的傻子，他曾說過：『如果你覺得我傻，是因為你還沒懂我的堅持。』而我這種傻，是選擇溫柔的堅強。」

▲陳凱倫在粉絲前演唱 。（圖／記者葉文正攝）

陳凱倫與劉德華結緣於33年前的《偶像雜誌》，連續6年舉辦「十大偶像頒獎典禮」，劉德華年年入選，「他從不對工作人員發脾氣，每次典禮後都會親自與粉絲合影、慶功。這麼多年，他依然如當年一樣真誠、溫柔。」

▲陳凱倫新書記者會 。（圖／記者葉文正攝）

陳凱倫回憶最深的一次訪問，早上10點的約訪，劉德華前一晚拍戲到深夜，仍準時、素顏出現，「沒有架子、沒有距離，那就是他最動人的地方。」去年陳凱倫坐在小巨蛋觀賞劉德華演唱會，心中湧現強烈感動，「他站在台上發光，我坐在台下發願，要用文字唱出生命的歌」。

今天由好友馬妞幫他主持記者會，資深媒體人高愛倫與張守一等好友皆到場，陳凱倫說：「我一生經歷四次重生。」第一次重生，1957年他出生不久，因RH陰性血（核紅血球症）罕見疾病在台大醫院進行「全身換血手術」，成為台灣第一個成功換血的嬰兒，那是命運給他的第一個生命，也奠定他之後對「活著」的感恩與使命。

他第二次重生，是在演藝歌唱事業低谷後，在1991年拿下最佳廣播綜藝主持人「金鐘獎」重拾信心，「跌倒不是結束，而是提醒我看見內心的深度」，他是第一位從幕前藝人轉身幕後、全心投入廣播領域的先行者。在上世紀90年代，他的節目以盤帶、卡帶、DAT錄音飄洋過海，讓北京、上海、四川、紐約、洛杉磯、香港與東南亞的華人都能聽見台灣的聲音。

他連續5年與中央人民廣播電台合作春節特別節目（劉德華、崔苔菁、楊貴媚皆受邀接受與陳凱倫一起錄製），在當時中廣FM一支獨秀的年代，他的節目異軍突起、創下收聽佳績，這位少數能從藝人跨界成功的主持人，共入圍14次、榮獲3屆廣播金鐘獎，2次文藝獎章的榮譽。

他第三次重生，為了兒子陳銳的挫折，他與妻子選擇退居幕後，重新學習陪伴，並於62歲完成藝術碩士學位（國立臺灣藝術大學應媒所），而第四次重生 是癌後重啟人生，他動情回憶開刀前的祈禱：「那套喜愛的舞台服，我還有機會再穿上嗎？」如今，頸部12公分的疤痕成了他一生的印記，「真正救我一命的，是媽媽。母子同時病榻上為生命搏鬥。想陪母親走完人生最後一程，當時活了下來。現在想努力活下去的動力，是為家人；太太還有兒子。」