蔡瑞雪出國玩穿超低胸！細肩帶「包不出超兇上圍」事業線全看光

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，因甜美外型備受矚目，私下常和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳了一系列飛去義大利遊玩的美照，火辣身材立刻吸引大批網友朝聖按讚！

▲蔡瑞雪最近在義大利遊玩。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



照片中，可以看到蔡瑞雪身穿細肩帶牛仔套裝，相當映襯她的白皙膚色，上半身採用深V綁帶設計，辣露渾圓半球和深邃事業線，腰間收束設計則是勾勒出窈窕曲線。

▲蔡瑞雪辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



難得去歐洲旅行，蔡瑞雪當然還帶了另一套戰服出國。只見她用餐的時候，以一身奶油色細肩帶洋裝亮相，低胸剪裁露出了呼之欲出的北半球。她將頭髮隨性綁成低髮髻，格外增添慵懶的女人味。

▲▼蔡瑞雪還帶了另一套戰服出國。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



事實上，蔡瑞雪曾坦言為了變漂亮，不但減肥、戴牙套、拔了7顆牙齒，還做了美白、保養、學化妝、健身等方法，「我覺得讓自己變美（符合自己的審美），是一件很開心的事情。」