等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

▲ 張棟樑宣布高雄開唱。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方 提供）



記者翁子涵／台北報導

情歌王子張棟樑出道21年，終於宣告全新巡演《第二十一個故事》，將於明年1月10日在高雄流行音樂中心海音館開唱，兌現與樂迷的長久約定，演唱會命名象徵張棟樑用音樂譜寫人生新篇章，他感性表示：「舞台是我的日記本，每一首歌都是寫給時光的情書。」也將演唱出道以來新舊代表作，包括大家耳熟能詳的〈北極星的眼淚〉、〈當你孤單你會想起誰〉等，勢必掀起回憶殺。

▲▼ 張棟樑將演唱多首經典歌。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方 提供）



張棟樑更密謀要把現場變成大型KTV，他特別點名戲劇主題曲〈北極星的眼淚〉，「到時就把麥克風交給大家了！」張棟樑更透露此次巡演每場都會有一首「城市限定曲」當成彩蛋獻給歌迷，「高雄也不例外！我已經開始在構思哪一首歌適合代表我在這裡的感受及心路歷程，希望能用這首歌與高雄的觀眾產生最真摯的共鳴，留下屬於這座城市與我的獨特記憶。」

首次在高雄開唱的張棟樑對港都的「熱情」印象深刻，他笑說：「最大的記憶點就是歌迷跟太陽一樣熱情！」回想過去宣傳時南下跑簽唱會、校園活動，他表示：「每次到高雄都能感受到滿滿能量，天氣很熱、陽光也很猛，但歌迷的熱情總是更勝溫度！」趁著這次重返高雄，他除了期待再次感受南台灣滿滿的熱情，也希望有機會多走走看看，「很久沒這樣在高雄停留，希望這次能好好感受這座城市的溫度。」

目前正馬不停蹄地於亞洲各城市開唱的張棟樑，表示自己一直都處在備戰狀態，「我平常都有固定跑步、運動的習慣，早上一定會先吃兩顆水煮蛋開啟一天。」張棟樑 《第二十一個故事》巡迴演唱會高雄站，門票於11月7日晚上6點在KKTIX正式啟售。

