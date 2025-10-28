ARKis狂掀衣洩「冰塊盒腹肌」！　激動爆哭吐心聲：我做到了

▲ ARKis舉辦出道以來首場見面會「NO KISS NO FAITH」。（圖／FU Entertainment、DJB提供）



記者翁子涵／台北報導

ARKis日前在台北三創舉辦出道以來首場見面會「NO KISS NO FAITH」，ARKis在一開場就感性了起來，感謝身旁工作夥伴和公司作他們最強的後盾，東翰講到一度哽咽，李定也坦言是因為看到東翰的努力才有了當練習生的決心，Vin則提到工作以來鮮少回台中老家，最近一次回家找到國中寫給媽媽的卡片，說要讓她當星媽，開心喊：「媽，我做到了！」

而曾赴韓國當練習生的Alex，等了十年終於如願站上屬於自己的舞台直呼感動。彫秦和雁凱除了和團員們一起籌備見面會，還有戲劇的工作必須同時兼顧，趁機告白：「想到KISS就覺得很值得，是我們的B群。」平常哭點極高的雁凱，在歷經戲劇的訓練後，有了「易淚體質」，團員們更爆料常常聚在一起練習時，雁凱會沒來由地哭出來，直呼相當佩服，他本人也搞笑回應：「因為劇中的哭戲很多，怎麼哭是我人生的課題。」

見面會上特別選了KISS們敲碗已久的〈上癮〉和〈藍格子襯衫〉，負責〈上癮〉雕舞的東翰自爆練習時，常常和團員們說最後一次了，但卻不斷反覆多達10次之久，團員們都明白他求好心切，相當配合，但身為團內年紀最小的成員，還是不免對哥哥們不好意思，主持人也問東翰老師今天誰的表現最滿意，東翰直呼是露出「冰塊腹肌」的雁凱，「跳舞有時候和演戲一樣需要一點意境，我覺得雁凱有抓到精髓。」雙帥分別秀腹肌，也讓KISS們眼睛福利滿滿。

而在遊戲環節「OX大考驗」，李定自爆自帶「螞蟻體質」喝手搖不僅要全糖，更曾一天內喝完6杯全糖手搖飲，更變身甜心主動撩每一位團員撒糖，讓大家連聲阻止，害怕表示：「真的太多了。」再度逗得KISS們哄堂大笑。靈魂拷問則是當初加入ARKis有沒有猶豫？東翰、彫秦和雁凱竟坦言當時的確很猶豫，不過現在對團員們只有滿滿的愛，再度放閃。

