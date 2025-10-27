ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
隋棠昔遭公司騙錢「沒領過薪水」
「5大族群」易水腫！營養師教你怎麼吃
未婚夫遭移送！EXID哈妮婚期無限延後
姓林的沾光！樂天主場嗨接「第三勝」 　啦啦隊女神穿全黑集氣盼封王

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿聽牌成功！26日晚間於桃園主場對上中信兄弟，兩隊一路僵持至八局下半，陳晨威轟出關鍵兩分全壘打率隊奪勝，距離總冠軍僅一步之遙。賽前球團特別邀請兩位「媽祖」坐鎮祈福，象徵庇佑與好運降臨，更與樂天女孩一同帶來開場舞。隊長曲曲笑說：「有種被加持過的感覺。」宋宋也表示：「真的很特別也很感動，整個人都安心下來。希望這份祝福能陪著我們，繼續帶給球隊好運。」

▲樂天女孩和媽祖共舞。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩和媽祖共舞。（圖／樂天桃猿提供）

今年樂天桃猿陣中「林」姓球員眾多，包括林立、林泓育、林子偉、林智平等，甚至推出了「姓林的」主題周邊。此役「媽祖」現身應援，被粉絲笑稱「同樣姓林」，加持力滿點。岱縈甜笑說：「真的『是有的』，賽前『姓林的』加持太強大了啦！而且還兩尊，超棒的！今年姓林的，我也跟著沾光，好開心！」她更透露，自己平時就會去媽祖廟拜拜，「今天看到媽祖來真的安心很多，我和曲曲、籃籃、筱晴都有特地去祈求，希望媽祖保佑樂天今天贏球、順利封王。也希望我的名字（帶贏）能繼續為球隊帶來勝利，嘿嘿。」

▲岱縈場邊狂尖叫。（圖／樂天桃猿提供）

▲岱縈場邊狂尖叫。（圖／樂天桃猿提供）

第三場關鍵比賽氣氛緊繃，樂天直到第八局突破僵局。曲曲回想當下情景，剛好站在外野應援區，「那球出去前，我感受到所有十號隊友充滿信念的應援！真的非常大聲！球飛出去的瞬間，大家全都瘋了！」岱縈說，「我也顧不得形象一直尖叫，現在快要沒聲音了。」宋宋也難掩激動地說：「那一刻真的超刺激，全壘打飛出去的瞬間，全場直接炸開！我們在應援台上整個跳起來，嗨到不行，真的超級快樂！」

▲曲曲。（圖／樂天桃猿提供）

▲曲曲。（圖／樂天桃猿提供）

值得一提的是，當日球團贈送的入場球衣為象徵勇氣的「無畏白」，但現場球迷仍深信「黑色」的勝利玄學，許多人將白衣放進包中，全場形成一片「黑色軍海」的壯觀畫面，氣勢磅礴。岱縈笑說，她明日也會繼續穿上「封王黑」黑色勝利裝，「我會內衣、內褲、襪子、鞋子全都黑的！」


 

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

