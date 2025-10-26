印尼導演入籍台灣6個月成「中華民國國民」　觀眾看完新片爆掌聲

記者黃庠棻／台北報導

紀錄電影《新來的小朋友》（Tuned In）昨（25）日舉行台北特映會，邀請許多台灣及印尼觀眾出席盛會，場面溫馨可愛。該片「男主角」10歲的男孩陳約翰（Zane），也在其印尼裔父母陳瑞奇（Ricky）、陳艾薇（Ela）的陪同下出席欣賞，一家人受到觀眾們報以掌聲、尖叫的英雄式歡迎。

印尼導演陳聖元入籍中華民國，新作《新來的小朋友》獻給台灣人。

《新來的小朋友》是印尼裔臺灣籍導演陳聖元（Martin Rustandi）繼《逆者》後第二部紀錄長片，劇情藉活力萌發的10歲男孩陳約翰的視角，來看他所成長的這個對移民相當友善的國度，更帶出一個關於家與家人的故事，連續獲選2025桃園電影節及世界民族電影節。

印尼導演陳聖元入籍中華民國，新作《新來的小朋友》獻給台灣人。

導演陳聖元（原華文名為陳文良）在出席映後時，特別感謝桃園市政府給予他的拍片支持，更表示這是他成為中華民國國民後拍的第一部電影，直呼「我想把它獻給每一個台灣人」，現場爆起熱烈掌聲，場面令人感動。這部題材陽光、口碑極佳的紀錄電影《新來的小朋友》，將自本周五起於全台重要城市上映。

印尼導演陳聖元（左）入籍中華民國，新作《新來的小朋友》獻給台灣人。

目前定居桃園的陳聖元，是出生、成長於印尼的華人，並畢業於台灣藝術大學。在台灣生活十多年的他，從國語很不輪轉到現在對答如流，今年四月更正式入籍成為中華民國國民。他從事影像創作多年，作品多關注移民、身份認同與文化融合等議題，並以細膩視角呈現人物的情感與掙扎見長，具有強烈的人文關懷。

這部溫馨可愛的紀錄電影《新來的小朋友》，就是以10歲的印尼裔臺灣男孩陳約翰（Zane）為主角，在臺灣出生長長大的他，很習慣說國語。當母親艾薇要他第一次以印尼語接受電台訪問時，讓他開始對自身血緣與文化感到好奇，並促使他對自己的「身分認同」有著更積極的探索。

10歲男孩陳約翰（右）。

片中，陳約翰還以聲樂方式演唱了德國音樂家舒伯特的名曲《野玫瑰》（Heidenröslein），引發觀眾的好奇，問他「為什麼喜歡唱聲樂？為什麼唱《野玫瑰》？」沒想到他竟直白回答「我並沒有喜歡聲樂」，還說是爸爸媽媽要他唱的，《野玫瑰》則是老師選的，童言童語的回答笑倒全場觀眾。

印尼導演陳聖元入籍中華民國，新作《新來的小朋友》獻給台灣人。

值得一提的是，也有觀眾好奇約翰（Zane）在台灣的成長中，是否曾遭遇同學異樣的眼光及對待，母親艾薇坦白表示，有次約翰在公園玩耍，遇到其他孩子對膚色黝黑的他說「你是黑人，我們不要跟你玩」，當下讓艾薇很驚嚇，一時間不知該如何回應。

目前在NGO組織工作的艾薇，有感而發表示，影視常把膚色黝黑的人設定為「壞人」，這對孩子的教育影響很大。她感慨強調「膚色與人的品質無關」，希望能改變人們既定想法，攜手創造更友善和樂的社會。可愛的是，約翰的好同學還特地趕來台北獻花，用兩個「台灣男孩」的好情誼，為這場台北特映會畫下完美句點。這部感人好片《新來的小朋友》，將於10月31日在台正式上映。