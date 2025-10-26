男星新片「跟吳慷仁出手互毆」　現身雄影驚吐：這樣就離開台灣？

記者黃庠棻／台北報導

2025高雄電影節今（26）日邁入最後一天，《南方時光》描述1996年臺灣將舉辦首次民選，中國發動大規模軍事演練，意圖影響選舉的故事，找來吳慷仁、孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚、溫傑恩等人演出，今日媒體聯訪時，演員也大方分享拍片趣事。

▲電影《南方時光》。（圖／華映娛樂提供）

吳慷仁在《南方時光》中飾演新人男星陳玄力的父親，在劇中與鄭有傑有不少對手戲，甚至還有互相毆打的場景。而鄭有傑今（26）日在高雄電影節回憶拍攝細節，透露當下有講好「不要手下留情」，但開玩笑說「不會是這樣他就離開台灣了吧？」幽默的反應讓全場笑成一片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《南方時光》孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚、溫傑恩出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

後續，鄭有傑收起玩笑話，坦言自己與吳慷仁都是專業的演員，但雙方後來沒有講太多的話，最後一次碰面就是那一場吵架的戲碼，強調「沒有記恨，我們都是很專業的」。而導演曹仕翰則對吳慷仁表達感謝，直呼「無論如何很謝謝他，當時慷仁在最好的時候加入，在過程裡對角色的付出、用心，給了很大幫忙」。

▲鄭有傑出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

此外，《南方時光》主角是16歲新人演員陳玄力，剛出道就與資深演員吳慷仁、孫淑媚合作，他笑說「之前沒有太關注金馬獎，因為這是我第一部電影，拍完之後才發現對手是金馬影帝，事後才覺得緊張」，也笑說後來看了對方的《富都青年》大噴淚，直呼「希望可以像他演得那麼好」。





▲《南方時光》孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚、溫傑恩出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）